Une série Blader Runner arrive très bientôt sur Amazon Prime

Selon Deadline, Amazon Studios est en plein développement d’une nouvelle série sur Blade Runner, provisoirement intitulée Blade Runner: 2099. Le réalisateur et producteur exécutif de la série n’est nul autre que Ridley Scott.

Blader Runner 2049 © Denis Villeneuve

Selon nos confrères de Deadline, Amazon Studios et Ridley Scott sont en plein développement d’une nouvelle série provisoirement intitulée Blade Runner: 2099. Le projet serait également porté par la showrunneuse de Shining Girls d’Apple TV, Silka Luisa, en tant que scénariste principale et coproductrice exécutive.

Ridley Scott, qui a déjà des idées pour un troisième film (et qui a réalisé Blade Runner en 1982) est donc le producteur exécutif de la série. Il s’agirait d’une suite du long métrage Blade Runner 2049, sorti en 2017 et réalisé par Denis Villeneuve. Le projet est en développement « prioritaire » chez Amazon Studios, révèle Deadline.

Après Le Seigneur des anneaux, Amazon Studios s’attaque à Blade Runner

Le film Blade Runner de 1982 est une adaptation du roman de Philip K. Dick Do Androids Dream of Electric Sheep?. L’histoire se déroule dans un Los Angeles dystopique, en 2019, dans lequel des humains synthétiques connus sous le nom de réplicants sont bio-conçus par la puissante Tyrell Corporation, afin de travailler sur colonies spatiales.

Lorsqu’un groupe de réplicants fugitifs avancés s’échappe sur Terre, un flic accepte à contrecœur de les traquer. La suite, sortie en 2017 et qui se déroule en 2049, mettait en vedette Ryan Gosling en tant que réplicant, trente ans après les aventures de Rick Deckard. Le film aura été une déception au box-office, malgré ses critiques positives. La franchise Blader Runner aura également accueilli une série animée, Black Lotus, en 2021. Comme indiqué par son titre, la série, quant à elle, se déroulera 50 ans après le second film. Son synopsis reste encore inconnu.

À lire : Blade Runner 2049 : trois courts-métrages pour faire le lien avec le film de 1982

Pour rappel, en 2011, la société Alcon Entertainment (qui a également produit The Expanse) acquérait les droits de la franchise. En 2020, elle concluait un accord avec Striker Entertainment pour créer une gamme de produits dérivés. Et récemment, le P.-D. G. de la société annonçait qu’il avait débauché deux personnes pour « maintenir la chronologie » et la continuité de l’histoire de la franchise. La série devrait donc être entre de bonnes mains, espérons-le.

Le co-fondateur d’Alcon Entertainment, Broderick Johnson, produit la série avec Michael Green, qui a écrit Blade Runner 2049, Ben Roberts et Cynthia Yorkin ainsi que David W. Zucker et Clayton Krueger, de Scott Free Productions. Sa date de sortie est inconnue.

Source : Deadline