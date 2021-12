Blue Beetle : la Warner confirme une sortie pour l’été 2023

La famille DC s’agrandit au cinéma ! Blue Beetle aura donc le droit à sa propre aventure sur écran géant. Initialement prévu pour la plateforme HBO Max, ce projet aura finalement le droit à une sortie en salles. C’est ce que vient tout juste de confirmer la Warner, dévoilant au passage une date officielle de lancement : août 2023. Cet opus sera donc proposé au public seulement deux mois après Shazam : Fury of The Gods. On ne connaît pas la raison officielle d’un tel revirement de situation. Mais le coût pharaonique du film y serait pour beaucoup. En effet, une sortie unique en streaming ne serait pas suffisante pour rentabiliser ce projet pharaonique.

Blue Beetle : débarquement prévu au cinéma pour l’été 2023 – Crédit : DC Comics

Mais il semble également acquis que DC veuille occuper davantage de terrain dans les salles obscures, pour tenir tête à son concurrent principal : Marvel. En tout cas, ce projet risque de faire grand bruit si toutes les promesses sont tenues !

Blue Beetle : un projet d’envergure pour DC et Warner

Le film se concentrera sur la version Jamie Reyes du personnage. Le rôle sera interprété par Xolo Mariduena. Dans ce projet, le jeune adolescent découvre l’artefact d’un scarabée greffé à son corps. Ce dernier lui offre une armure de pointe et de grands pouvoirs. On en sait pour le moment pas davantage sur le contenu plus précis de l’arc narratif. Mais Blue Beetle devrait respecter les bandes-dessinées sources pour ce premier passage au cinéma.

Après avoir capitalisé sur le streaming, la Warner semble donc revoir ses plans. Mais pas pour l’intégralité de ses projets. Ainsi, Batgirl, autre film très attendu, devra se contenter d’une diffusion sur HBO Max. Sauf si les choix marketing évoluent encore au cours des prochains mois. Tout dépend également de l’évolution de la pandémie mondiale, qui peut rabattre sérieusement les cartes.

Blue Beetle pourrait donc être le phénomène de l’été 2023. Ce n’est certes pas la meilleure période pour un lancement mais la concurrence est toujours moins importante à cette époque de l’année. Il nous tarde d’en apprendre davantage sur le sujet !

A lire aussi – Marvel, DC Comics : les 20 films de super-héros qui sortiront avant 2023

Source : Screenrant