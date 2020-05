Marvel, DC Comics : les 20 films de super-héros qui sortiront avant 2023

Marvel et DC n’en finissent plus de sortir de nouveaux films de super-héros. Univers étendus, nouvelles licences sur grand écran, tout est exploitable. Voici un petit passage en revue de tout ce qui nous attend ces trois prochaines années.

Depuis plusieurs années, les films de super-héros remplissent les salles de cinéma et les agendas des distributeurs. S’ils n’étaient que deux à sortir en salle encore en 2006 (Superman Returns et X-Men l’Affrontement Final), 2019 en compte beaucoup plus. Et avec Captain Marvel, Spider-Man far from Home et surtout Avengers Endgame, Marvel pulvérise tous les records en termes d’audience. Dur dur pour DC Comics de se faire une place au soleil, mais il ne s’en sort pas trop mal finalement, notamment avec Shazam! sorti en avril 2019. Sans compter Joker de Todd Phillips qui a été nommé onze fois aux Oscars 2020 et a raflé deux Oscars dont celui du meilleur acteur pour Joaquin Phoenix.

Voici un petit récapitulatif de tous les super-héros qui devraient arriver sur nos écrans d’ici 2022.

Black Widow

Date de sortie (France) : 6 novembre 2020

6 novembre 2020 Bande-annonce : Tom’s Guide

Tom’s Guide Réalisatrice : Cate Shortland

Cate Shortland Casting : Scarlett Johannson (Black Widow), David Harbour (Red Guardian), FlorencePugh (Yelena), O-T Fagbenle (Mason) et Rachel Weisz (Melina)

Ce que l’on sait : pendant plusieurs années, les rumeurs ont abondé à propos d’un film entièrement dédié à Black Widow. Si le projet semblait au point port jusqu’en 2017, la machine a été relancée suite au succès de Wonder Woman chez DC. C’est bien l’actrice Scarlett Johannson qui reprendra le rôle l’héroïne, personnage qu’elle campe depuis Iron Man 2 sorti en 2010. Le film se déroulera entre Civil War et Infinity War. Black Widow revient sur le passé de l’ancienne espionne russe Natasha Romanoff. L’intrigue suit la Veuve Noire dans une phase décisive de sa vie, pendant laquelle elle doit affronter des ennemis du passé, avant de rejoindre l’équipe d’Avengers. Le grand méchant de cet opus sera le TaskMaster, un personnage capable de mémoriser et imiter tous les mouvements de ses adversaires. Par ailleurs, le film donnera le coup d’envoi de la Phase IV du MCU (Marvel Cinematic Universe).

Wonder Woman 1984

Date de sortie (France) : 12 août 2020

12 août 2020 Bande-annonce : Tom’s Guide

Tom’s Guide Réalisatrice : Patty Jenkins

Patty Jenkins Casting : Gal Gadot (Wonder Woman), Chris Pine (Steven Trevor), Kristen Wiig (Barbara Ann Minerva / Cheetah)

Ce que l’on sait : fort du succès du premier volet, qui a rapporté plus de 820 millions de dollars dans le monde, Warner s’est empressé d’annoncer la mise en chantier d’un second volet de Wonder Woman. Le personnage est d’ailleurs le super-héros préféré des français. Aux commandes du projet, on retrouve la même réalisatrice, et c’est bien évidemment Gal Gadot qui incarnera la célèbre Amazone de DC Comics. Chris Pine, qui incarne le personnage de Steve Trevor pourtant décédé dans le premier volet, sera également au casting du second opus. En revanche, le film ne se déroulera plus pendant la Première Guerre mondiale, mais au début des années 80. Wonder Woman devra y affronter deux nouveaux ennemis : Maxwell Lord et Cheetah, interprétés respectivement par Pedro Pascal et Kristen Wiig. Le premier, magnat des affaires des années 1980 a notamment la capacité de contrôler les pensées des humains et Cheetah a une force féline hors du commun, pouvant aussi contrôler les animaux. Wonder Woman verra également le retour de Steve Trevor, le pilote de l’armée disparu dans le premier volet.

Spawn

Date de sortie : 2020

2020 Réalisateur : Todd McFarlane

Todd McFarlane Casting : Jamie Foxx (Spawn), Jeremy Renner (Détective Williams)

Ce que l’on sait : Pas grand-chose, si ce n’est que le film est prévu pour 2020. Il s’agira de la seconde adaptation du comics Spawn après la version de 1997, considérée comme raté. Seul le costume était plutôt réussi. On y suivra le lieutenant-colonel Al Simmons, incarné par Jamie Foxx, tué par ses supérieurs. Arrivé en enfer, cet agent des Forces Spéciales va signer un pacte et ressusciter sous la forme d’un Hellspawn (créature de l’enfer). Spawn est produit par Jason Blum, un nom bien connu dans le milieu des franchises horrifiques bankables : Paranormal Activity, American Nightmare, Get Out, Us, The Invisible Man, Unfriended, Insidious…

Eternals

Date de sortie (France) : 12 février 2021

12 février 2021 Réalisatrice : Chloé Zhao

Chloé Zhao Casting : Angelina Jolie (Thena), Richard Madden (Ikaris), Salma Hayek (Ajak), Lia McHugh (Sprite), Kumail Nanjiani (Kingo), Lauren Ridloff (Makkari), Brian Tyree Henry (Phastos), Kit Harington (Black Knight) et Don Lee (Gilgamesh)

Ce que l’on sait : les Éternels ont été créés par des êtres appelés par les Célestes. Ils luttent contre une autre race conçue elle aussi par les Célestes, les Deviants. Les Eternels, qui ont des pouvoirs quasi divins, comptent dans leurs rangs Sersi (Circé en vf), Ikaris, Kronos ou encore Pixie. Pour la petite histoire, Thanos est atteint du gène des Deviants et en partage d’ailleurs l’aspect. On ignore cependant si le personnage fera une apparition dans le film, qui pourrait se dérouler des millions d’années avant notre ère.

Morbius

Date de sortie (France) : 17 mars 2021

17 mars 2021 Bande-annonce : Tom’s Guide

Tom’s Guide Réalisateur : Daniel Espinosa

Daniel Espinosa Casting : Jared Leto (Morbius)

Ce que l’on sait : atteint d’une maladie incurable, le biochimiste Michael Morbius tente par tous les moyens de trouver un remède. Jusqu’au jour où s’inocule un sérum, qui le transforme en réalité en vampire. Évoluant habituellement dans l’univers de Spider-Man, Morbius ne devrait pas rencontrer le Monte-en-l’air dans ce film, Sony ayant cédé les droits du personnage à Disney/Marvel.

Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings

Date de sortie (France) : 7 mai 2021

7 mai 2021 Réalisateur : Destin Daniel Cretton

Destin Daniel Cretton Casting : Simu Liu (Shang-Chi), Tony Leung (le Mandarin), Awkwafina

Ce que l’on sait : aussi appelé le Maître du kung-fu, Shang-Chi est le fils d’un puissant criminel. Formé pour devenir un expert en arts martiaux, il se rebelle contre son père et lutte contre son organisation. Le film a d’ores et déjà son casting et il ne reste plus qu’à lui trouver une date de tournage. Notez que Marvel va même jusqu’à communiquer sur la présence du « vrai » Mandarin dans ce long-métrage. Pour mémoire, si le personnage a déjà été aperçu dans Iron Man 2, rappelons qu’il s’agissait d’un acteur et donc du « faux » Mandarin.

Venom : Let There Be Carnage

Date de sortie : 23 juin 2021

23 juin 2021 Bande-annonce : YouTube

YouTube Réalisateur : Andy Serkis

Andy Serkis Casting : Tom Hardy (Eddie Brock/Venom), Woody Harrelson (Cletus Kasady/Carnage), Michelle Williams (Anne Weying), Naomie Harris, Stephen Graham…

Ce que l’on sait : Succédant à Ruben Fleischer, c’est Andy Serkis qui s’attèle à cette suite de Venom (2018). Un cinéaste connu des fans de pop culture puisque ce dernier est surtout connu pour avoir prêté ses traits à Gollum dans Le Seigneur des Anneaux de Peter Jackson et César dans La Planète des Singes. Le titre “Let There Be Carnage” fait ici référence à la phrase que prononce Cletus Kasady à Eddie Brock dans la scène post-générique de Venom. Carnage, incarné par Woody Harrelson, sera donc présent dans le rôle de l’antagoniste principal. Avec Andy Serkis à la réalisation et un premier teaser à la direction artistique résolument comics, ce Venom : Let There Be Carnage promet énormément aux fans – qui avaient été assez déçus par Venom, malgré un succès commercial pour Sony qui souhaite créer un univers connecté, notamment avec Morbius.

The Suicide Squad 2

Date de sortie : 4 août 2021

4 août 2021 Réalisateur : James Gunn

James Gunn Casting : Margot Robbie (Harley Quinn), Idris Elba, John Cena, Jai Courtney (Captain Boomerang)

Ce que l’on sait : après le succès du premier film, Warner s’est rapidement penché sur une suite de Suicide Squad. Et en guise de réalisateur, Warner a opté pour le responsable des Gardiens de la Galaxie vol.1, vol.2 et vol.3. Limogé temporairement par Disney, James Gunn a donc pu reprendre la licence de l’équipe de super-vilains de DC, et devrait même la rebooter. Néanmoins, on ignore encore le nom de tous les comédiens qui seront de retour pour ce nouveau volet, même si l’on sait d’ores et déjà que Margot Robbie et Idris Elba seront au générique.

The Batman

Date de sortie (France) : 29 septembre 2021

29 septembre 2021 Réalisateur : Matt Reeves

Matt Reeves Casting : Robert Pattinson (Batman)

Ce que l’on sait : Il paraissait évident qu’après Superman, Wonder Woman ou Aquaman, Batman aurait un jour droit à son propre film dans le nouvel univers des super-héros DC Comics. Mais les déboires du projet ont été nombreux : si Ben Affleck a longtemps souhaité réaliser le film en plus d’incarner Batman, il a finalement fait marche arrière au profit de Matt Reeves (La Planète des Singes L’Affrontement). Et pour le coup, le réalisateur a finalement préféré orienter son film vers un personnage plus jeune que celui que Ben Affleck incarne dans Justice League. C’est finalement Robert Pattinson, le personnage principal de la saga Twilight, qui a été retenu. On cherche maintenant à savoir quel sera le grand méchant de l’histoire et si d’autres super-héros de l’univers DC feront une apparition dans ce long-métrage.

Untitled Spider-Man : Far From Home Sequel

Date de sortie : 5 novembre 2021

5 novembre 2021 Réalisateur : Jon Watts

Jon Watts Casting : Tom Holland (Peter Parker/Spider-Man), Zendaya (Michelle Jones), Marisa Tomei (May Parker), Jacob Batalon (Ned)

Ce que l’on sait : Troisième aventure pour le Tisseur sous l’égide Disney/Sony avec un Tom Holland qui reprendra le rôle du héros. Amy Pascal, productrice, a promis lors d’une interview pour ComicBook que Spider-Man allait enfin explorer New-York, se balançant de building en building, comme à la fin de Far From Home alors que Mysterio a révélé son identité secrète au monde entier. Pas de titre officiel si ce n’est qu’il contiendra le mot “Home”, comme l’expliquait également cette dernière. Quant à l’antagoniste principal du Tisseur, d’après Jon Watts pour Digital Spy, il s’agirait du Scorpion incarné par Michael Mando et aperçu dans Homecoming. Spider-Man poursuit donc son petit bonhomme de chemin grâce à la collaboration Disney/Sony.

Black Adam

Date de sortie : 22 décembre 2021

22 décembre 2021 Réalisateur : Jaume Collet-Serra

Jaume Collet-Serra Casting : Dwayne Johnson (Black Adam)

Ce que l’on sait : Dwayne Johnson embarque dans son premier film de super-héros pour l’écurie DC Comics. L’acteur le plus bankable de ces dernière années incarnera Black Adam, ennemi juré de Shazam!, dans le film éponyme dirigé par Jaume Collet-Serra (également réalisateur de Esther, The Passenger, Non-Stop). Comme l’expliquait Dwayne Johnson pour Screenrant, il s’agira d’une origin story pour Black Adam et d’autres héros devraient apparaître, notamment ceux de Justice Society of America. Pour le reste, l’acteur promet que Jaume Collet-Serra posera les fondations de toute une mythologie pour son personnage, de quoi continuer à étendre l’univers DC Comics au cinéma après Shazam!.

Thor : Love and Thunder

Date de sortie (France) : 18 février 2022

: 18 février 2022 Réalisateur : Taika Waititi

: Taika Waititi Casting : Natalie Portman (Jane Foster / Thor), Tessa Thompson (Valkyrie), Chris Hemsworth

Ce que l’on sait : si Chris Hemsworth a jusqu’ici toujours incarné le dieu du Tonnerre, Thor 4 verra l’avènement d’un autre personnage porter le fameux marteau Mjolnir. C’est en effet Natalie Portman, alias Jane Foster, qui aura la lourde tâche de lui succéder. La jeune femme, absente de Thor Ragnarok, va donc faire son grand retour dans le MCU. On a vraiment hâte d’en apprendre un peu plus sur la façon dont l’actuel interprète de Thor va « perdre » son marteau et jugé indigne de le porter.



Doctor Strange in the Multiverse of Madness

Date de sortie (France) : 23 mars 2022

23 mars 2022 Réalisateur : Sam Raimi

Sam Raimi Casting : Benedict Cumberbatch (Doctor Strange) Elizabeth Olsen (Wanda Maximoff)

Ce que l’on sait : Sam Raimi, réalisateur culte ayant offert aux cinéphiles du monde entier la franchise Evil Dead, a été officialisé à la barre de Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Un choix enthousiasmant de la part de Disney lorsque l’on sait que le cinéaste aura livré la meilleure trilogie Spider-Man entre 2002 et 2007. D’après les premières informations, La Sorcière Rouge sera de la partie et l’approche de Sam Raimi beaucoup plus horrifique. Lorsque l’on connaît l’expertise du réalisateur en la matière, il a de quoi avoir de grosses attentes pour ce Doctor Strange in the Multiverse of Madness qui pourrait se démarquer des autres productions du MCU.

The Flash

Date de sortie : 1 juin 2022

1 juin 2022 Réalisateurs : John Francis Daley et Jonathan Goldstein

John Francis Daley et Jonathan Goldstein Casting : Ezra Miller (The Flash), Gal Gadot (Wonder Woman), Ray Fisher (Cyborg), Billy Crudup (Henry Allen)

Ce que l’on sait : le long-métrage reviendra sur le personnage supersonique de l’univers DC Comics. Comme dans Justice League, c’est Ezra Miller (We Need to Talk About Kevin) qui interprètera Barry Allen au cinéma, et non pas Grant Gustin, qui l’incarne dans une série TV depuis 2014. Cependant, si le film était initialement prévu pour une sortie en mars 2018, des changements de réalisateur ou des réécritures ont clairement ralenti la production.

Les Gardiens de la Galaxie vol.3

Date de sortie (USA) : 2022 (non confirmée)

2022 (non confirmée) Réalisateur : James Gunn

James Gunn Casting : Chris Pratt (Star-Lord), Pom Klementieff (Mantis), Dave Bautista (Drax)

Ce que l’on sait : annoncé avant même la sortie du deuxième volet, Les Gardiens de la Galaxie 3 a finalement été confirmé par le studio Marvel en avril 2016. James Gunn, qui a réalisé les deux premiers volets, a été écarté du projet durant un temps. Il sera pourtant de retour après avoir finalement trouvé un terrain d’entente avec Disney. Si aucun élément de l’histoire n’a encore filtré, on imagine qu’il y sera question d’une recherche de Gamora. Rappelons que le personnage a été tué dans Avengers Infinity War, mais que son « double » du passé a refait surface dans Avengers Endgame. Tout laisse à penser que l’équipe va donc partir à sa recherche, équipe qui compte désormais parmi ses membres Thor, le dieu du Tonnerre.

Black Panther 2

Date de sortie (USA) : 6 mai 2022

: 6 mai 2022 Réalisateur : Ryan Coogler

: Ryan Coogler Casting : Chadwick Boseman (T’Challa / Black Panther)

Ce que l’on sait : on ne sait pas encore grand-chose de ce film, si ce n’est que Marvel studios travaille déjà dessus. On devrait en toute logique y retrouver Black Panther, ainsi que Shuri, Okoye ou encore Nakia. Et comme les X-Men font désormais partie de l’écurie Marvel studios, il n’est pas totalement improbable qu’une célèbre mutante (et ex-femme de T’Challa dans les comics) y fasse une apparition. D’autant que Black Panther 2 ne sortira pas avant 2022, au bas mot. Ce qui laisse amplement le temps à Marvel de trouver un moyen d’introduire peu à peu les mutants à son MCU.

Captain Marvel 2

Date de sortie : 8 juillet 2022

8 juillet 2022 Réalisateur : non annoncé

non annoncé Casting : Brie Larson (Captain Marvel)

Ce que l’on sait : surfant sur le succès du film sorti début 2019 (qui a rapporté plus de 1,125 milliard de dollars), Marvel aurait bien tort de se priver d’un second volet consacré à la super-héroïne Captain Marvel. Le film est d’ores et déjà sur les rails et appartiendra à la Phase IV du MCU, au même titre que Shang-Chi, Doctor Strange 2 ou The Eternals. Brie Larson y reprendra sans aucun doute possible son rôle de super-héroïne aux pouvoirs cosmiques.

Spider-Man : New Generation 2

Date de sortie : 7 octobre 2022

7 octobre 2022 Réalisateur : Joaquim Dos Santos

Joaquim Dos Santos Casting : Shameik Moore (Miles Morales/Spider-Man)

Ce que l’on sait : Spider-Man New Generation de Peter Ramsey, Bob Persichetti et Rodney Rothman fût un énorme succès critique. Un film d’animation autour du Tisseur à la direction esthétique réussie et un Oscar à la clé lors de l’édition 2019. La suite de New Generation intégrera Spider-Man 2099, une autre version du Tisseur capable de voyager dans le temps, d’après le producteur Chris Miller. Le personnage était présent dans la scène post-générique de New Generation.

Shazam! 2

Date de sortie : 4 novembre 2022

4 novembre 2022 Réalisateur : David F. Sandberg

David F. Sandberg Casting : Zachary Levi (Shazam!), Asher Angel (Billy Batson), Jack Dylan Grazer (Freddy Freeman)

Ce que l’on sait : C’est en décembre dernier que la suite de Shazam! a eu droit à sa date de sortie. Une sortie qui interviendra plusieurs mois après celle de Black Adam, premier long-métrage sur le principal ennemi de Shazam, promettant de consolider un peu plus l’univers DC Comics au cinéma. Rien n’a en revanche été dévoilé sur l’intrigue de Shazam! 2 mais le casting restera le même que lors de la première aventure de Billy Batson capable de se transformer en super-héros avec le simple mot “Shazam !”.

Aquaman 2

Date de sortie : 16 décembre 2022

16 décembre 2022 Réalisateur : James Wan

James Wan Casting : Jason Momoa (Aquaman), Amber Heard (Mera), Patrick Wilson (Ocean Master), Yahya Abdul-Mateen II (David Kane/Black Manta)

Ce que l’on sait : Peu d’informations ont filtré sur cette suite de Aquaman, énorme succès au box-office. James Wan reprendra ici sa casquette de cinéaste et dirigera de nouveau Jason Momoa, Amber Heard, Yahya Abdul-Mateen II et Patrick Wilson dans les rôles respectifs de Aquaman, Mera, David Kane/Black Manta et l’Ocean Master. Avec la même équipe, il y a fort à parier que cette suite reste dans l’esprit du premier épisode.