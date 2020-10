BoksONE : la boîte à colis intelligente pour recevoir vos livraisons à domicile

Souvent, la livraison de colis à domicile de colis n’est pas aussi pratique qu’on pourrait l’imaginer. Tout d’abord, pour être sûr de réceptionner son colis, le destinataire a souvent l’obligation d’être sur place sous peine de manquer le livreur. Si ce n’est pas le cas, il lui faut alors aller chercher son colis à la poste ou dans un point relais, ce qui fait perdre du temps et génère une forte frustration. Sans compter le déplacement que cela occasionne !

Pour que ce genre de désagrément disparaisse définitivement, la société française Boks a développé un appareil original, appelé BoksONE. Il s’agit d’un coffre connecté – Fabriqué en France – qui permet de garantir la réception de colis à domicile. Il est accessible 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24. Ce dispositif a l’avantage de fonctionner avec tous les vendeurs en ligne et toutes les sociétés de livraison.

La BoksONE est d’ores et déjà en précommande, pour une livraison dès le mois de novembre. Pour l’occasion, son prix est de seulement 199 € (au lieu de 299 €). Il est possible de payer en 3 fois sans frais. La BoksONE est disponible en quatre coloris : beige, blanc, gris anthracite et gris perle. Elle est garantie deux ans et vous est livrée gratuitement en France métropolitaine.

Un système d’ouverture « Boks Smart Unlock » pour sécuriser vos colis

Pour assurer la sécurité de vos colis, Boks a développé un système intelligent d’ouverture : le Boks Smart Unlock. Ce système unique et breveté de gestion des accès dual livreur/utilisateur repose sur un algorithme embarqué, qui permet d’ouvrir la boîte à colis grâce à des codes à usage unique pour les livreurs et l’application mobile Boks (IOS et Android) en Bluetooth pour les utilisateurs.

Grâce à ce fonctionnement, la réception des colis se fait en quatre étapes simples :

Générez un code d’ouverture clavier pour le livreur par l’intermédiaire de l’application mobile Boks.

Transmettez le code à votre livreur en le renseignant dans vos coordonnées de livraison (champ : information complémentaire qui est présent dans tous les formulaires de livraison des sites marchands).

Votre livreur dépose votre colis dans vos Boks en tapant le code sur le clavier situé sur le devant de la Boks.

Récupérez votre colis quand vous le souhaitez en utilisant l’application (via un signal Bluetooth).

Aucune connexion internet n’est requise, puisque le code d’ouverture que vous générez depuis l’application est pré-enregistré sur votre boksONE. La série de code se renouvelle à chaque nouvelle connexion de votre téléphone à votre boîte à colis. Ce système « Smart Unlock » vous permet notamment de générer un code d’ouverture à distance et d’assurer ainsi que vous puissiez le communiquer à tout moment à votre livreur (même si ce dernier vous appelle en arrivant devant chez vous alors que vous n’y êtes pas).

La boksOne est livrée avec une clé mécanique (pour une plus grande sécurité, celle-ci n’est pas de type « pass PTT »), toujours pratique si votre smartphone est déchargée.

Installation facile

L’installation et la mise en service de la boksONE est d’une grande simplicité. En effet, il suffit de la fixer au sol ou au mur à l’aide de quatre chevilles, au niveau des portails des maisons. Aucun raccordement électrique, ni Wi-Fi ou carte GSM, n’est nécessaire pour la faire fonctionner. La boksONE est autonome en énergie, grâce à sa pile au lithium, qui lui assure une autonomie de deux ans et sa connectivité est assurée par la technologie Bluetooth 4 Low Energy via le smartphone de son utilisateur.

La boksONE est compacte (L : 70cm / l : 40cm / P : 35cm), tout en assurant une grande capacité de réception (contenance de 98 litres, soit 9 boîtes à chaussures), ce qui permet d’assurer la réception de la majeur parties des colis.

La boksONE est conçue pour résister aux actes de vandalisme, ses panneaux en tôle d’acier ont une épaisseur de 15/10 mm (vs. 7/10 mm pour les boites aux lettres) et son verrou électromécanique de sécurité a une résistance anti-arrachement de 300 kg.

En définitive, la boksONE constitue une solution pratique et facile à installer pour garantir la réception à domicile de ses colis. Elle peut aussi être utilisée pour mettre à disposition divers objets à vos proches ou à des amis. Et elle peut également faire office de simple boîte aux lettres !