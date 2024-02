Recharger sa voiture électrique à domicile est 3 fois moins cher que faire le plein d’essence

La recharge à domicile, un bon plan ?

La voiture électrique est souvent présentée comme une solution écologique et économique. Mais avec la nouvelle hausse des prix de l’électricité, est-ce toujours le cas ? Selon une étude du fabricant de bornes Qovoltis publiée ce jeudi, la réponse est oui, à condition de recharger sa voiture à domicile.

La recharge à domicile, toujours aussi intéressante

Qovoltis a comparé le coût de la recharge à domicile avec celui du plein d’essence, en prenant comme exemple une voiture qui consomme 18 kWh aux 100 km, comme les SUV compacts Mercedes EQB ou Volvo XC40.

Le résultat est sans appel : pour récupérer 100 km d’autonomie, il faut débourser 2,50 € en heures « super creuses » (une tarification avantageuse mais limitée à quelques heures la nuit sur certains contrats spécifiques) et environ 3,70 € en heures creuses (plus courantes dans les abonnements des consommateurs). Si on ne fait pas attention à l’heure de la recharge, il faut compter 5,30 €.

Ces tarifs sont bien inférieurs à ceux d’une recharge rapide sur autoroute, qui coûte 10,60 € pour 100 km, selon les calculs de Qovoltis. Et ce, malgré les deux hausses des prix de l’électricité intervenues en août et le 1er février. Il y a un an, en février 2023, recharger chez soi coûtait 75 centimes de moins en heures creuses (2,97 € par tranche de 100 km).

Coût moyen de la recharge à domicile (pour résumer) :

Heures super creuses : 2,50 € pour 100 km

Heures creuses : 3,70 € pour 100 km

Heures pleines : 5,30 € pour 100 km

Des bornes de recharge Ionity © Ionity

Une économie de 13 000 € sur 10 ans

Recharger chez soi est aussi moins cher que faire le plein d’essence. Selon les chiffres du ministère de l’Ecologie, le coût du plein de sans-plomb 95 E10 pour parcourir 100 km est de 9,80 €, soit trois fois plus que la recharge à domicile.

« Sur la durée du véhicule (pour 10 ans de détention), en prenant le coût de la borne à domicile et des recharges, un automobiliste économisera 13 000 euros », estime Ehsan Emami, le fondateur de Qovoltis.

Pour optimiser encore plus sa facture, il faut bien regarder son kilométrage quotidien et attendre de recharger sur un cycle un peu complet, conseille Clément Molizon, secrétaire général de l’Avere, une association de promotion de la voiture électrique. Il recommande aussi de privilégier les heures creuses et de regarder des offres plus dynamiques, si un tel abonnement correspond à son usage.

Une petite borne à domicile peut permettre de maximiser la charge sur cette période de quelques heures en pleine nuit, pour récupérer au moins 80 % de la recharge. À condition de la programmer via l’application de pilotage du véhicule.