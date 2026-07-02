Bon plan : pCloud propose jusqu’à 70 % de réduction sur ses plans de stockage à vie 

En marge des festivités du 14 juillet, pCloud casse les prix de ses formules à vie avec des remises pouvant atteindre – 70 %. C’est l’opportunité de réaliser de belles économies et de profiter enfin d’un espace de stockage sécurisé sans abonnement mensuel.

Vous cherchez une solution de stockage cloud fiable et très économique sur le long terme ? Oubliez Google Drive et Microsoft OneDrive ! Du 2 au 15 juillet, le service suisse pCloud propose des promotions très agressives sur ses formules à vie. Ces offres vous permettent de ne payer qu’une seule fois pour profiter d’un espace de stockage sécurisé et de nombreux services complémentaires, sans abonnement mensuel. Voici les promotions :

Formule 1 To + pCloud Encryption : 199 € au lieu de 664 € (-70%)

au lieu de 664 € (-70%) Formule 2 To + pCloud Encryption : 299 € au lieu de 828 € (-64%)

au lieu de 828 € (-64%) Formule 10 To + pCloud Encryption : 890 € au lieu de 2119 € (-58%)

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Avec de telles promotions, vous êtes assuré de réaliser de grosses économies très rapidement par rapport aux solutions concurrentes. Et vous ne perdez rien au change en matière de qualité de service. Lors de notre test complet de pCloud, nous avons été convaincus par ses vitesses de transfert très rapides, son fonctionnement très intuitif, ainsi que par ses protocoles de sécurité particulièrement robustes. Le service respecte à la fois la réglementation suisse – très exigeante en matière de protection de la vie privée – et le RGPD.

pCloud : une alternative très rentable à Google Drive et Microsoft OneDrive

pCloud brille également par sa compatibilité multiplateforme. Il est disponible aussi bien sur PC (Windows, macOS, Linux) que sur mobile (Android, iOS), où le téléversement automatique vous permet de libérer de l’espace. Tous vos fichiers sont synchronisés instantanément entre vos appareils. Vous bénéficiez en outre de sauvegardes automatiques pour éviter toute perte de vos données les plus importantes.

pCloud inclut également des options de collaboration pratiques pour travailler à plusieurs, ainsi qu’un nouveau service d’édition en temps réel (pCloud Docs), permettant de modifier des documents sans passer par des solutions tierces. Côté multimédia, les utilisateurs disposent d’un lecteur intégré pour ouvrir directement leurs fichiers audio et vidéo depuis leur compte. De son côté, pCloud Photos permet d’accéder à vos clichés par date dans une galerie intelligente, que vous pouvez ensuite personnaliser et réorganiser selon vos préférences. pCloud vous donne aussi la possibilité de réaliser des retouches sur vos photos sans quitter la plateforme.

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Cerise sur le gâteau, pCloud Encryption, habituellement payant, est offert pour toute souscription avant le 15 juillet. Ce service permet de protéger vos fichiers les plus sensibles grâce à un chiffrement côté client. Concrètement, vos données sont chiffrées avant même de quitter l’appareil. Seul vous pouvez les consulter, personne d’autre ne peut y accéder, pas même pCloud.

Cet article a été rédigé en partenariat avec pCloud.