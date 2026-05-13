Test pCloud : une alternative rentable à OneDrive et Google Drive ? 

Au royaume du stockage en ligne, pCloud s’impose comme une alternative crédible face aux géants Google Drive, OneDrive et Dropbox. Vitesse, simplicité d’utilisation, sécurité, sauvegarde, collaboration… Nous avons testé cette solution suisse pour savoir si elle tient toutes ses promesses.

8,5/10 Service de stockage à vie pCloud A partir de 199€ > pCloud Voir le verdict Protocoles de sécurité robustes

Vitesses de transfert très satisfaisantes

Pas de limite de taille de fichier

Offres à vie très compétitives

Historique et restauration des fichiers jusqu'à 365 jours

Fonctionnalités multimédia pratiques

Simplicité d'utilisation Absence de chat et de ligne téléphonique pour le support

Chiffrement côté client en option payante

Collaboration limitée

Mise à jour du 13 mai 2026 : à la suite de la parution de notre test, pCloud a corrigé un bug qui perturbait le bon fonctionnement du téléversement automatique des photos et des vidéos capturées avec un smartphone Android. Il était avant nécessaire de fermer puis de rouvrir l’application pour que les nouvelles images soient transférées dans le dossier “Automatic Upload”. Ce problème étant désormais résolu, nous avons mis à jour notre article en conséquence.

C’est l’un des maux de notre siècle numérique. Au fil du temps, nous accumulons un nombre incalculable de documents, photos, vidéos et autres fichiers qui finissent par saturer l’espace de stockage de nos appareils. Certains se contentent de repousser l’échéance en faisant le ménage. Sauf qu’il s’agit d’une opération aussi fastidieuse que chronophage qui implique de devoir trier, arbitrer et faire des choix que l’on préférait éviter.

Quant aux solutions de stockage locales comme les disques durs externes, elles imposent d’avoir le matériel sous la main et exposent vos données aux pannes, pertes et sinistres. Sans parler de l’absence de versionnage et d’accès à distance. Autant de limites qui expliquent l’attrait croissant pour les plateformes de stockage cloud.

Face aux géants du secteur, pCloud apparaît comme une alternative de choix. Plus de 22 millions de personnes ont déjà craqué pour ce service suisse lancé en 2013. Celui-ci promet sécurité, performances et simplicité d’utilisation à des prix compétitifs. Qu’en est-il réellement ? Quels sont ses atouts et ses manques ? C’est ce que nous allons voir dans ce test !

💰 Prix de pCloud : des formules à vie très avantageuses

pCloud propose trois durées d’abonnement : mensuelle, annuelle ou à vie. Les offres à vie s’avèrent particulièrement avantageuses.

Premium 500 Go : 4,99€/mois ; 49,99€/an (199€ en une fois)

: 4,99€/mois ; 49,99€/an (199€ en une fois) Premium Plus 2 To : 9,99€/mois ; 99,99€/an (399€ en une fois)

: 9,99€/mois ; 99,99€/an (399€ en une fois) Ultra 10 To : 29,99€/mois ; 299,99€/an (1190€ en une fois)

Comparé à l’abonnement 2 To de Google, facturé 99,99 € par an, il faut compter environ 3 ans et 11 mois pour que l’offre “Lifetime” de pCloud devienne plus rentable. Le constat est similaire face à Dropbox et son abonnement 2 To à 119,88 € par an : l’amortissement sera atteint en 3 ans et 4 mois. Mais les promotions sont fréquentes chez pCloud. Il n’est ainsi pas rare de pouvoir profiter de réductions qui dépassent les 50 %, ce qui réduira encore plus le temps nécessaire pour amortir votre abonnement.

Vous disposez d’une garantie de remboursement de 14 jours à compter de votre date d’achat. Si vous souhaitez tester le service sans vous engager, vous pouvez commencer par le plan gratuit de pCloud, qui inclut jusqu’à 20 Go d’espace dès l’inscription. 3 Go sont disponibles immédiatement et vous pouvez obtenir le reste gratuitement en accomplissant quelques actions simples (suivre le guide de démarrage ou inviter des amis à s’inscrire).

Découvrir l’offre 20 Go gratuits

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👉 pCloud : une accessibilité multiplateforme

pCloud permet de stocker vos documents, vidéos et images au sein d’un espace sécurisé. Vous pouvez enregistrer autant de fichiers et de dossiers que le permet votre quota. Il est en outre possible de téléverser tout type de fichier, quelle que soit sa taille. Un atout intéressant par rapport à certains services qui imposent des limites. Voici les différentes plateformes sur lesquelles pCloud est disponible :

Sur navigateur

Une fois que vous êtes connecté, vous accédez à un espace épuré qui se concentre sur l’essentiel. Il vous suffit de glisser et de déposer vos fichiers sur n’importe quel endroit de la page et le téléversement s’opère. Simple comme bonjour. Une fenêtre latérale positionnée sur la droite indique le temps restant avant la fin de l’envoi.

Vous pouvez aussi transférer directement vos dossiers qui se classeront à côté des dossiers génériques déjà mis en place par pCloud. Vos documents s’intégreront quant à eux dans la section Fichiers située en contrebas. Vous avez la possibilité de modifier l’affichage (vue en grille, grille de rapport d’aspect, vue en liste, vue en liste agrandie) et d’organiser le tout par ordre alphabétique (ascendant ou descendant) ou par ordre chronologique (les plus récents ou les plus anciens).

Lorsque vous sélectionnez un fichier ou un dossier en cliquant sur le rond vide, un volet d’actions rapides apparaît, incluant notamment le téléchargement, le partage et la suppression. Vous pouvez aussi faire un simple clic droit pour accéder à davantage d’options.

Atout non négligeable, pCloud web intègre un lecteur et un système de prévisualisation qui permettent de consulter directement vos fichiers. C’est très pratique pour feuilleter un document, afficher une image ou lire une vidéo et un morceau sans avoir à les télécharger au préalable. Pendant nos tests, le lecteur multimédia s’est montré très fiable, lançant instantanément nos films et assurant une lecture fluide et sans accrocs.

Sur l’application desktop (pCloud Drive)

Vous pouvez aussi installer pCloud Drive sur votre ordinateur tournant sous Windows, Linux ou macOS. Cette application de bureau prend la forme d’un disque dur virtuel sécurisé sur lequel vous pouvez facilement déposer vos données. pCloud Drive vous permet d’utiliser vos fichiers dans le cloud comme s’ils étaient enregistrés localement mais sans prendre d’espace sur le disque dur. De quoi soulager votre stockage local sans impacter votre expérience au quotidien.

Interagir avec pCloud Drive est un jeu d’enfant. Votre disque virtuel est accessible facilement depuis l’explorateur de fichiers. Ce qui est très pratique pour téléverser des fichiers par simple glisser-déposer, ouvrir ou modifier des documents avec vos logiciels habituels et gérer vos dossiers comme s’ils étaient stockés localement.

En somme, vous accédez à vos données normalement sans qu’elles empiètent sur le stockage de votre ordinateur. Le téléversement sur pCloud Drive est aussi possible en faisant un clic droit sur le fichier visé ou en le déposant simplement dans l’application.

La fonctionnalité Sync de pCloud Drive permet de lier des dossiers locaux à votre espace pCloud, en synchronisation bidirectionnelle. Concrètement, toute modification ou suppression effectuée sur votre PC se répercute immédiatement sur le cloud et inversement. C’est l’outil idéal pour travailler hors ligne (par exemple dans les transports ou dans une zone mal couverte par le réseau) : vos fichiers restent physiquement stockés sur votre machine tout en étant synchronisés avec le cloud.

Toute modification s’applique ainsi automatiquement en ligne et sur vos autres appareils dès le rétablissement de la connexion.

Cette option s’est révélée très efficace lors de nos différentes expérimentations : les modifications ont été appliquées instantanément dès le retour de la connexion Internet. Selon certains témoignages, il peut toutefois arriver que la synchronisation prenne un peu plus de temps lorsque de gros volumes de données ont été modifiés.

Sur l’application mobile

pCloud se décline aussi en application pour smartphones et tablettes Android et iOS. Vous y retrouvez l’ensemble de vos dossiers stockés dans une interface intuitive et facile à prendre en main. Plusieurs fonctionnalités pratiques sont au menu à l’instar du téléversement automatique. Une fois activée, cette option sauvegarde automatiquement les photos et vidéos prises avec votre téléphone afin que vous puissiez y accéder à tout moment, depuis n’importe quel appareil.

Pour que cela fonctionne, n’hésitez pas à désactiver l’optimisation de la batterie et à autoriser l’activité en arrière-plan

Il est possible de synchroniser automatiquement l’intégralité de votre galerie. Nous vous conseillons toutefois d’effectuer cette opération lorsque vous êtes connecté à un réseau Wi-Fi. Autrement, la procédure risque d’être chronophage et énergivore, surtout si vous possédez un nombre important de clichés et de vidéos. Vous pouvez également activer le téléversement automatique uniquement pour les nouvelles images.

L’application permet aussi de supprimer les images qui sont déjà sauvegardées dans le cloud. Une fonctionnalité utile pour soulager l’espace de stockage local de votre smartphone. L’app mobile brille également par son mode hors ligne. Vous n’avez qu’à marquer vos fichiers ou dossiers pour qu’ils soient téléchargés localement. Comme pCloud intègre son propre lecteur audio et vidéo, vous pouvez lire vos films ou écouter vos playlists directement dans l’app, sans connexion internet. C’est fluide et très pratique en déplacement.

🎞️ pCloud Photos : un outil pratique pour éditer vos images et vous plonger dans vos souvenirs

Depuis peu, la plateforme intègre un éditeur photo natif dans ses différentes déclinaisons. Il vous permettra notamment d’apposer jusqu’à huit filtres, de changer la luminosité mais aussi de moduler les contrastes, les hautes lumières et les ombres. D’autres paramètres sont également ajustables (saturation, température, netteté, exposition, grain, teinte).

Il est aussi possible de recadrer, pivoter, retourner et redimensionner vos images. Des fonctionnalités de base qui suffiront au commun des mortels. S’il n’a rien de révolutionnaire, cet éditeur reste un outil pratique permettant de réaliser facilement des retouches sans avoir à basculer sur un autre logiciel.

Autre fonctionnalité appréciable : pCloud Photos met à votre disposition une galerie épurée qui classe intelligemment vos clichés. Les images sont automatiquement organisées par date, avec une navigation chronologique permettant de remonter facilement le fil de vos souvenirs. Vous pouvez également exclure certains dossiers pour ne conserver que les photos et vidéos qui comptent vraiment.

🚄 Vitesses de transfert : pCloud tire son épingle du jeu face à Google Drive et OneDrive

pCloud n’impose pas de limitation de vitesse sur les transferts. En théorie, les performances dépendent donc principalement de votre connexion Internet, de votre matériel et des conditions réseau. Pour vérifier cette promesse et mesurer le ressenti utilisateur réel, nous avons mis en place un protocole strict sur une connexion fibre (débit moyen mesuré à 892 Mb/s en téléchargement et 843 Mb/s en envoi).

Nous avons utilisé comme cobaye un fichier vidéo unique de 1,03 Go (1034 Mo précisément) et réalisé en amont une copie témoin en local. Celle-ci a pris seulement 2,1 secondes, confirmant que notre matériel ne constituait aucun goulot d’étranglement. Tous les tests ont ensuite été réalisés sur Chrome en navigation privée pour éviter que le cache ne fausse les résultats.

Chaque mesure a été répétée trois fois pour obtenir une moyenne fiable. Et le verdict est sans appel. Avec une vitesse moyenne de 98,2 Mo/s, pCloud parvient à exploiter quasi-intégralement la bande passante disponible, nous permettant de récupérer notre fichier témoin en seulement 10,53 secondes. Soit près de 40 % plus vite que Google Drive et OneDrive sur le même exercice.

Côté envoi de fichiers, le match est nettement plus serré. Si Google Drive conserve une légère avance avec un temps moyen de 25,52 secondes, pCloud fait quasiment jeu égal (27,11 secondes), là où OneDrive reste en retrait (33,11 secondes). Soulignons que pour l’upload, les limitations observées proviennent davantage des navigateurs web eux-mêmes que des infrastructures cloud, aucun service ne dépassant les 41 Mo/s sur ce type de transfert.

Ces mesures constituent une photographie parlante de la performance à un instant T et ne sauraient établir une généralité absolue pour toutes les configurations mondiales. Cela étant dit, elles démontrent bien que pCloud offre une alternative très intéressante pour un usager situé en France, tirant pleinement parti de la proximité géographique de ses serveurs au Luxembourg pour offrir des débits maximaux que même Google et Microsoft peinent parfois à égaler.

🤝 Partage et collaboration

Les options de partage

pCloud propose différentes options pour le partage qui se sont montrées efficaces lors de nos expérimentations. L’une d’entre elles permet de générer un lien pour envoyer un fichier ou un dossier sans que le destinataire ait besoin d’un compte pCloud. C’est une fonction pratique et facilement accessible (il suffit de cliquer sur “Partager un lien”).

Pour renforcer la sécurité, il est possible de protéger ces liens par un mot de passe et de définir une date de fin de validité. Vous pouvez aussi ajouter un titre, une description, une image de titre et une image de couverture pour personnaliser le partage, ce qui est appréciable dans un contexte professionnel ou scolaire.

En cliquant sur “Inviter dans le dossier”, vous pouvez aussi inviter d’autres utilisateurs pCloud à accéder à un dossier. Il est possible de définir des droits spécifiques pour chaque collaborateur (lecture seule ou autorisation de modification). De quoi permettre une synchronisation en temps réel : dès qu’un utilisateur modifie un fichier, la version mise à jour est instantanément disponible pour tout le groupe.

D’autres options sont disponibles, comme la demande de fichier. En générant un lien unique, vous pouvez recevoir des fichiers directement dans un dossier de votre espace pCloud, sans que l’expéditeur ait accès à son contenu.

La collaboration : un axe d’amélioration pour pCloud

Critiquée par le passé pour ses limites en matière de collaboration, la plateforme a finalement intégré une solution d’édition en ligne basée sur OnlyOffice (version 9.0.4.50 lors de nos tests). Cette suite prend en charge une large variété de formats, permettant ainsi de modifier des documents texte, des feuilles de calcul et des présentations émanant de différents logiciels.

Après avoir appuyé sur le bouton Editer, vous pouvez modifier en temps réel un fichier avec vos collaborateurs. Lors de nos tests avec deux comptes simultanés (un Premium et un gratuit), les modifications se synchronisaient quasiment instantanément. Outre la possibilité d’intégrer des commentaires dans la marge, un chat intégré permet d’échanger directement dans l’interface.

La co-édition s’effectue via deux modes

Rapide : les modifications apparaissent en direct et sont enregistrées automatiquement. Cependant, la fonction Annuler (Ctrl+Z) ne permet de revenir que sur vos propres modifications, et la fonction Rétablir (Ctrl+Y) est désactivée. Si un collègue supprime accidentellement une partie du document, impossible de revenir en arrière via un simple Ctrl+Z — il faudra restaurer une version antérieure via l’historique de pCloud.

Strict : chaque paragraphe en cours d’édition est verrouillé pour les autres utilisateurs, évitant ainsi les modifications concurrentes sur une même zone. Les changements ne sont synchronisés qu’à la sauvegarde manuelle.

Malgré ces fonctionnalités, pCloud reste en retrait sur un point : l’absence d’intégration avec les suites bureautiques dominantes. Il est impossible d’ouvrir un document stocké sur pCloud dans Word Online ou Google Docs pour le modifier à plusieurs. La collaboration en temps réel passe obligatoirement par OnlyOffice.

Cette limitation a plusieurs conséquences concrètes. Même si OnlyOffice gère de nombreux formats, des différences de rendu peuvent apparaître sur des documents complexes comportant des mises en page élaborées, des macros ou des polices spécifiques. Un tableau Excel avec des formules avancées ou un PowerPoint aux animations soignées risque de ne pas s’afficher exactement comme prévu sur OnlyOffice.

Notez aussi que Microsoft 365 et Google Workspace ne sont pas seulement des éditeurs de documents : ils s’intègrent avec des outils de visioconférence (Teams, Meet), de messagerie (Outlook, Gmail), de gestion de tâches, etc. pCloud reste quant à lui un espace de stockage, certes performant, mais déconnecté de ces écosystèmes.

Auprès de Tom’s Guide, l’entreprise assure vouloir mettre au point sa propre solution : “Nous sommes en train de développer notre propre éditeur en ligne. Il sera disponible pour les documents dès le deuxième trimestre de 2026”.

Un support réactif mais perfectible

Il est possible de contacter le support client par e-mail ou via le formulaire en ligne. Vous pouvez expliquer votre problème en français. Pour évaluer sa réactivité, nous avons posé une question sur la connexion automatique à pCloud Drive lors du démarrage du PC. Le support nous a transmis une réponse détaillée et satisfaisante quelques heures plus tard.

Nous avons toutefois posé d’autres questions qui ont mis davantage de temps à être traitées. Il est ainsi dommage que pCloud ne propose ni chat en direct ni numéro de téléphone, lesquels permettraient une interaction plus rapide avec un membre de l’équipe.

pCloud dispose par ailleurs sur son site d’une foire aux questions très fournie où de nombreux problèmes courants sont abordés. C’est une bonne alternative si vous souhaitez obtenir plus rapidement une solution à votre souci sans attendre la réponse du service client.

🔐 Quid de la sécurité de pCloud ?

Des protocoles solides

Basé en Suisse, un pays dont la législation en matière de protection des données figure parmi les plus strictes au monde, pCloud s’appuie sur des protocoles robustes : chiffrement TLS/SSL pour les transferts de données et AES-256 bits pour les fichiers stockés sur les serveurs. Vos fichiers sont par ailleurs répliqués en au moins cinq copies sur trois serveurs différents, garantissant leur disponibilité en cas de problème. Qui plus est, les utilisateurs peuvent activer l’authentification à deux facteurs qui ajoute une couche de protection supplémentaire à leur compte.

pCloud propose par ailleurs l’option payante Encryption destinée aux personnes souhaitant protéger des fichiers particulièrement sensibles. Ces derniers seront alors chiffrés directement sur votre appareil avant même d’être envoyés vers les serveurs. Vous serez le seul à posséder la clé de déchiffrement. Notez que pCloud a promis 100 000 dollars à quiconque parviendrait à casser son système. Pendant six mois, 2860 participants issus de 613 organisations et 21 universités ont tenté leur chance, en vain.

L’initiative remonte toutefois à 2015, ce qui commence à dater. La publication régulière d’audits de sécurité indépendants serait ainsi souhaitable afin de rassurer les utilisateurs sur la viabilité des protocoles mobilisés.

La plateforme affiche les certifications ISO 9001:2015 et ISO 27001:2013 pour ses systèmes de gestion de la qualité et de la sécurité de l’information. Le service est également en conformité avec le RGPD. Lors de l’inscription, vous pouvez choisir l’emplacement de stockage de vos données : États-Unis ou Union européenne (Luxembourg). C’est un point appréciable pour les utilisateurs européens soucieux de la localisation de leurs fichiers.

Backup et Rewind : des fonctions salvatrices

La plateforme est équipée d’une fonction de sauvegarde automatique disponible sur ordinateur. pCloud Backup permet de protéger vos fichiers contre les pertes accidentelles, les pannes ou les attaques de ransomwares. Le principe ? Vous sélectionnez les dossiers de votre choix et ces derniers seront sauvegardés automatiquement, les modifications se synchronisant en temps réel grâce au transfert par blocs.

Le terme “Backup” peut toutefois prêter à confusion. En réalité, la fonction de sauvegarde de pCloud fonctionne comme une synchronisation bidirectionnelle : si vous supprimez un fichier localement, il disparaît également du cloud, et inversement. Il ne s’agit donc pas d’une sauvegarde figée qui conserverait une copie indépendante de vos fichiers.

Heureusement, pCloud Rewind compense cette limitation en conservant un historique des modifications et suppressions. Si vous effacez un fichier par erreur ou si vos données sont corrompues par un ransomware, Rewind vous permet de remonter dans le temps et de restaurer vos fichiers à un état antérieur :

Compte gratuit : historique de 15 jours

: historique de 15 jours Compte Premium : historique de 30 jours

Avec l’option payante “Historique prolongé des fichiers” (79 euros par an), cette durée peut être étendue à 365 jours. Notez bien qu’au-delà du délai de rétention, les fichiers supprimés ou les anciennes versions seront définitivement perdus.

La procédure n’a rien de sorcier. Il suffit de vous rendre dans la rubrique Rewind, de sélectionner une date et une heure puis de revenir en arrière. Vous retrouverez alors l’état exact de votre compte à ce moment précis. Vous pourrez ensuite consulter l’ensemble des fichiers et restaurer ou télécharger ceux de votre choix.