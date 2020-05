Bugatti Chiron : avec 100$, ils construisent une réplique en carton, à pédales et pilotable

Crédit : NHẾT TV

Au Vietnam, un groupe de jeunes connus sous le nom de leur chaîne YouTube « NHẾT TV » sont spécialisés dans la création de répliques de voitures et de motos sportives. Ce ne sont pas des répliques miniatures comme on pourrait le penser, mais bel et bien des voitures ou motos à taille réelle qui sont pilotables. Et oui, quand on est passionnées de voitures et de moto luxueuses, mais qu’on n’en a pas forcément les moyens, il faut savoir faire preuve de créativité. La chaîne NHẾT TV compte déjà plus de 357 000 abonnés et 110 vidéos alors qu’elle n’a été créée qu’en mars 2019.

Ce n’est pas la première fois que des supercars sont répliqués en grandeur nature. En 2018, c’était l’entreprise Lego qui avait créé une Bugatti Chiron avec plus d’un million de petites briques. 2 304 moteurs Lego permettaient à la voiture de rouler en dessous de 25 km/h. La création des Vietnamiens est tout aussi impressionnante puisqu’ils fabriquent tout eux-mêmes avec seulement 100$ de budget.

Cette Bugatti Chiron doit bien être la moins onéreuse de la planète. Les inconvénients ? Il faut pédaler, elle est plutôt fragile et elle craint l’eau. En effet, elle est faite à base de cartons donc il vaut mieux ne la sortir que lorsqu’il fait soleil. Les jeunes ont utilisé un cadre en métal, des pneus usagés, de vieux engrenages de vélo, un volant fait maison et des pédales. La supercar en carton n’atteint peut-être pas 420 km/h, mais elle ne coûte pas non plus 3 millions de dollars donc c’est plutôt un bon compromis.

La vidéo est le timelapse de la fabrication de la Bugatti Chiron. Il faut reconnaître que c’est assez impressionnant. Les jeunes ont même fait faire un tour à leur supercar sous les regards surpris de leurs voisins. Si vous jetez un œil à leur chaîne YouTube, vous découvrirez encore plus de créations impressionnantes telles qu’une Lamborghini Aventador, une BMW S 1000 RR et d’autres modèles de voitures et motos sportives.

