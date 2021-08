Cadillac Lyriq, les débuts du SUV électrique

D’ici 2030, Cadillac a annoncé se diriger vers une gamme entièrement électrique. Le premier modèle, la Cadillac Lyriq 2023 avait été annoncée il y a déjà plus d’un an. On a pu l’observer mardi dernier à Los Angeles. Initialement annoncée pour 2023, elle sera finalement disponible 9 mois plus tôt que prévu. La voiture sera d’abord distribuée sur le marché étasunien avant d’atteindre la Chine. Les réservations ouvriront en septembre.

Crédit : Cadillac

A Los Angeles, il n’a pas été possible de voir le SUV rouler. En revanche, il été possible d’approcher la voiture, et son intérieur. Avec une marque comme Cadillac, on attend beaucoup du design véhicule. Ici, personne ou presque n’a été déçu.

Les phares verticaux, à l’avant comme à l’arrière, offrent un clin oeil subtil aux ailerons si typiques des anciens modèles. En tout, 736 LED illuminent le véhicule. Ces myriades de diodes sont réparties entre les différents feux du véhicule, qui les fait briller tous tour après tour lorsque l’on s’en approche.

L’intérieur est époustouflant. L’incontournable surprise réside dans l’écran incurvé LED 33 pouces qui trône sur une grande partie du tableau de bord (plus de la moitié de celui-ci). Les portes, les hauts parleurs et même l’arrière de l’écran du tableau de bord sont tapissés d’une marqueterie travaillée. Le bois est en effet empli de coupes différentes. Celles présentes à l’arrière de l’écran servent par exemple à aérer celui-ci.

Un savoir faire propre à l’expérience Cadillac

Si le véhicule ne parait pas si imposant de prime abord, on se détrompe vite une fois assis sur la banquette arrière. Celle-ci nous offre en effet plus d’un mètre pour étirer nos jambes. Le toit en verre équipé d’un rideau rétractable est toujours une satisfaction. Un autre toit sera disponible à l’achat, mais Cadillac n’a pas encore communiqué à son sujet. Les sièges n’offriront pas de cuir avant un an au moins. Le cuir synthétique ici apposé est cependant le fruit d’un minutieux travail de sellerie.

En matière de technique, on n’en apprend pas beaucoup plus. Une batterie 100 kWh à 12 modules constitue pour l’instant la seule option. Le moteur peut compter sur 340 chevaux. Or, Cadillac a confirmé que fin 2022, il sera possible d’obtenir le véhicule muni d’un double moteur. Annoncée avec une autonomie de 435 km, la Lyriq se classe dans la liste des véhicules électriques les plus réputés.

La Lyriq arrive dans un an et demi. Si son extérieur est relativement sobre, il ne fait aucun doute que tout son intérieur est dessiné de manière à proposer une expérience Cadillac typique et optimale. Confort et luxe au rendez-vous pour 60000$.

Source : Engadget