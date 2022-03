D’après cette liste d’offres d’emplois publiée sur le site Web de Call of Duty, Activision veut « créer une toute nouvelle expérience mobile AAA qui apportera l’action palpitante, fluide et à grande échelle de Call of Duty: Warzone aux joueurs en déplacement ».

Call of Duty : Warzone arrive sur mobile – Crédits : Activision

« Rejoignez notre équipe croissante et primée de vétérans mobiles et de talents émergents dans cette mission ambitieuse. Nous recherchons des opérateurs qualifiés dans tous les aspects du développement de jeux. Cette expérience de bataille royale à grande échelle est conçue nativement pour mobile avec une technologie de pointe conçue pour divertir les joueurs du monde entier pendant de nombreuses années à venir ». Activision

Activision renouvelle ses équipes

Des rôles de production à l’ingénierie, la conception, l’art, le marketing, etc… Le studio monte une équipe complète, allant des fans de la série aux développeurs expérimentés. Il y a plus de 60 postes vacants à pourvoir dans plusieurs studios internes, notamment Solid State Studios, Beenox, Digital Legends et Demonware.

Carlos Fraguas Pizarro, programmeur principal du gameplay de Metroid Dread, fait parti de ceux qui ont répondu aux offres d’Activision. Il a annoncé qu’il quittait son poste chez MercurySteam après presque sept ans.

Ce développeur espagnol nous informe clairement qu’il développe Call of Duty : Warzone pour les appareils mobiles. C’est sur Twitter qu’il annonce qu’il passe à Digital Legends Entertainment.

« Il est temps pour une mise à jour ! Ce fut l’une des décisions les plus difficiles que j’ai eu à prendre, mais j’ai récemment quitté mon emploi @mercurysteam. J’ai eu beaucoup de chance de partager ces années avec un groupe incroyable d’humains incroyablement talentueux, qui m’ont donné la chance de grandir et de développer des jeux dont je suis vraiment fier ». @MetanoKid

Activision est en plein remaniement

Cette nouvelle arrive alors qu’Activision apporte quelques modifications à la franchise Call of Duty. L’éditeur travaille sur une « nouvelle expérience Warzone » qui devrait sortir cette année et retarderait le titre principal de Call of Duty 2023. Activision est également sous le feu des projecteurs en raison de poursuites judiciaires et de son acquisition imminente par Microsoft.

La société a lancé son application Call of Duty Mobile en novembre 2019 et Warzone en mars 2020. La première a été téléchargée plus de 500 millions de fois et la seconde a cumulé plus de 100 millions de joueurs sur consoles et PC.

On ne sait pas encore quand la version mobile de Call of Duty : Warzone sera lancée, ni même comment elle s’appellera officiellement. Des bruits cours également que la franchise pourrait arrêter d’être développée sur PlayStation.