PS5 : les jeux Call of Duty pourraient être exclusifs à la Xbox dès 2024

De nouvelles informations de Jason Schreier, journaliste chez nos confrères de Bloomberg, indiquent que les nouveaux jeux Call of Duty (dont une suite de Call of Duty: Warzone), sortiront bel et bien sur PS4 et PS5 en 2022 et 2023. Et après ?

Black Ops III © Activision / Tom’s Guide FR

Cela n’aura échappé à personne : après avoir acquis Bethesda, Microsoft s’est offert Activision-Blizzard contre près de 60 milliards d’euros, avec de nombreux changements à venir pour les joueurs. Les conséquences d’un tel raz-de-marée sont encore difficiles à quantifier, des bribes d’informations commencent à nous parvenir.

Pour rappel, Activision, c’est les jeux Tony Hawk’s, Crash Bandicoot, James Bond, mais aussi et surtout, Call of Duty. Alors bien sûr, tout le monde se demande si ces jeux ne deviendront pas exclusifs sur Xbox, à terme. Aujourd’hui, Jason Schreier rapporte que les jeux Call of Duty continueront de sortir sur les consoles PlayStation en 2022 et en 2023.

Des jeux Call of Duty jusqu’en 2023, mais après ?

Selon quatre sources de Bloomberg, Activision-Blizzard s’est engagé à sortir sur PS4 et PS5 le jeu Call of Duty d’Infinity Ward qui sortira en 2022, le jeu Call of Duty principal de Treyarch, qui sortira en 2023 et une nouvelle version du battle royale gratuit Call of Duty : Warzone à une date inconnue.

Une information plus ou moins confirmée par un tweet cryptique de Phil Spencer. Et comme nous vous l’avions indiqué, Activision a conclu un accord d’exclusivité de longue date avec PlayStation, notamment pour sa franchise Call of Duty. Autrement dit, les deux sociétés sont liés par des gros contrats qui ne permettent pas à Microsoft de rendre les jeux Call of Duty exclusifs, du moins, pas tout de suite.

Et pour la suite ? Bloomberg a déclaré que Microsoft et Activision Blizzard n’excluent pas complètement la sortie des jeux Call of Duty sur PlayStation après 2023 pour l’instant, mais que 2024 pourrait être la première année où nous verrons un jeu Call of Duty exclusif à Xbox. Microsoft, Activision Blizzard et Sony n’ont pas commenté ces rapports.

