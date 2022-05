Ce nouveau radar peut verbaliser d’autres infractions en plus des excès de vitesse

Parifex Nano, ce nouveau radar unique au monde vient d’être homologué en France. En plus des excès de vitesse, il pourra verbaliser d’autres infractions comme la circulation à contresens, le non-respect des distances de sécurité, etc.

Le Parifex Nano est le nouveau venu dans la famille des radars automatiques. Unique au monde, il vient tout juste d’être homologué en France. En plus du contrôle de la vitesse des véhicules, le Parifex Nano est capable de verbaliser d’autres infractions en même temps. Pour le moment, il ne peut être installé que dans les radars fixes double face pour mesurer la vitesse.

Le radar Parifex Nano – Crédit : Parifex / Twitter

Ce nouveau radar développé par la société Parifex utilise la technologie LiDAR 3D que l’on retrouve notamment dans les smartphones, les aspirateurs robots, les voitures autonomes, etc. Par exemple, le dernier iPhone 13 Pro que nous avons eu l’occasion de tester accueille un capteur LiDAR. Il est utilisé pour les applications de réalité augmenté (AR).

Le Parifex Nano, nouveau cauchemar des automobilistes ?

Le Parifex Nano contrôle la vitesse des véhicules avec un « ensemble de lasers à balayage qui modélisent l’espace en trois dimensions ». Son capteur repère la trajectoire des véhicules sur près d’une centaine de mètres. Le radar automatique peut ainsi identifier le type de véhicules et les flasher à des vitesses différentes.

La nouveauté principale du Parifex Nano est de détecter plusieurs infractions en même temps. Il est d’ailleurs en cours de test autour de Montbéliard dans le Doubs. Installé dans les nouveaux radars urbains (Nomad), le Parifex Nano va surveiller les franchissements de feux rouges. Les certificats d’homologation devraient arriver d’ici les prochaines semaines.

Après les radars automatiques discrets qui détectent le non-port de la ceinture de sécurité, le Parifex Nano pourrait bien être le nouveau cauchemar des automobilistes. Il devrait bientôt se doter de nouvelles fonctionnalités pour détecter encore plus d’infractions. Comme Parifex l’a annoncé, il pourrait verbaliser la circulation à contresens, le non-respect du panneau stop, le non-respect des distances de sécurité, et le franchissement de la bande blanche. Pour le moment, le Parifex Nano se contente des excès de vitesse et des franchissements de feux rouges en France.

Source : Parifex