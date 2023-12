Le limiteur de vitesse intelligent obligatoire dès 2024, fini les excès de vitesse ?

Le limiteur de vitesse intelligent obligatoire en 2024 © TomTom

À partir de janvier 2024, tous les véhicules neufs devront être équipés d’un limiteur de vitesse intelligent, qui adaptera automatiquement la vitesse du véhicule à la limite autorisée. Cette mesure, déjà en vigueur pour les nouveaux modèles depuis 2022, vise à réduire les excès de vitesse et les accidents sur les routes.

Le limiteur de vitesse intelligent, ou AIV (Adaptation intelligente de la vitesse), est un système qui combine une caméra et un GPS pour détecter les panneaux de signalisation et les données cartographiques. Si le conducteur dépasse la vitesse autorisée, il sera averti par un signal visuel, sonore ou haptique, et le moteur réduira sa puissance pour le contraindre à ralentir.

Le conducteur pourra toutefois reprendre la main en cas de besoin, en appuyant fortement sur la pédale d’accélération. Il pourra également désactiver le système, mais il devra le faire à chaque démarrage du véhicule. L’objectif est de dissuader les conducteurs de rouler trop vite et de les sensibiliser au respect des limitations de vitesse.

Selon la Commission européenne, qui a imposé cette mesure, le limiteur de vitesse intelligent pourrait sauver jusqu’à 25 000 vies et éviter 140 000 blessures graves d’ici 2038. Il s’agit d’une avancée majeure pour la sécurité routière, alors que la vitesse est l’une des principales causes de mortalité sur les routes.

Le limiteur de vitesse intelligent ne sera pas le seul dispositif à venir sur les véhicules neufs à partir de 2024. D’autres outils d’assistance à la conduite seront également installés, comme l’avertisseur de fatigue et d’inattention, qui détectera les signes de somnolence ou de distraction du conducteur, ou l’assistance au maintien en voie d’urgence, qui corrigera la trajectoire du véhicule en cas de déviation involontaire.

Si ces technologies visent à rendre la conduite plus sûre, plus confortable, elles représentent surtout une étape vers la conduite autonome, qui pourrait bien révolutionner le secteur automobile dans les prochaines années.