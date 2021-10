Test de l’iPhone 13 Pro : sans doute le meilleur iPhone de 2021

L’iPhone 13 Pro est passé par la rédaction. Plus compact que l’iPhone 13 Pro Max, ce nouveau fleuron d’Apple associe petite taille, puissance et fonctions complètes. Sur le papier, il est l’iPhone ultime de cette génération 2021-2022.

Mi-septembre, Apple nous a refait le coup de 2020 en présentant quatre smartphones. iPhone 13 mini, iPhone 13, iPhone 13 Pro et iPhone 13 Pro Max. Une sortie chargée qui vient remplacer entièrement la gamme passée. Seuls les iPhone 12 mini et iPhone 12 restent au catalogue. Si l’on veut du Pro aujourd’hui, il faut en passer par l’iPhone 13 Pro.

L’iPhone 12 Pro était un bon cru, mais souffrait encore de quelques errances. Soulignons surtout qu’il n’était pas au niveau de la concurrence. Sa fréquence de rafraîchissement était encore bloquée à 60 Hz quand sur Android le 90 Hz ou 120 Hz étaient communs. Idem pour son temps de recharge, longuet, car limité par la charge rapide 20 Watts. Côté photo non plus, Apple proposait une bonne expérience, mais en deçà de certains modèles concurrents comme les Find X2 Pro d’Oppo ou le Mate 40 de Huawei.

Avec l’iPhone 13, on reprend espoir. Le 60 Hz est de l’histoire ancienne. Apple cède aux sirènes de la fluidité avec un écran 120 Hz. Côté batterie, elle grossit de 10% et la charge rapide passe à 23 Watts. Ce n’est pas la panacée, mais on s’améliore. La photo, quant à elle, semble aussi avoir été dépoussiérée. Bref, notre test part sous de bons auspices.

Prix et disponibilité

Comme indiqué plus haut, Apple a retiré l’iPhone 12 Pro de la vente. Ne reste plus que les reliquats des stocks. Disponible depuis le 24 septembre, l’iPhone 13 Pro est donc seul maître à bord jusqu’à l’iPhone 14 Pro de 2022. Attention, comme bon nombre de fabricants, Apple prend de plein fouet la crise des composants. La pénurie actuelle génère un flux tendu sur les stocks. Si vous voulez acheter un iPhone 13 Pro, prenez votre mal en patience, Apple avance un délai d’un mois avant livraison, quel que soit le coloris ou le stockage choisi.

Apple iPhone 13 Pro – Crédits : Edouard le Ricque / Tom’s Guide

Quatre couleurs sont disponibles sur l’iPhone 13 Pro. On a bien évidemment les classiques graphite, argent et or et un nouveau bleu de toute beauté. Sans nul doute la finition la plus intéressante de cette nouvelle cuvée, surtout pour son effet mat nacré indéfinissable et ce bleu qui fleure bon les monts enneigés. Une teinte gavée de fraîcheur.

Côté tarif, l’iPhone 13 Pro établit le sien au niveau de l’iPhone 12 Pro à sa sortie. Apple ne remanie rien à ce niveau. Seule la nouvelle capacité de 1 To amène mécaniquement un nouveau tarif encore plus élevé. En revanche, la différence tarifaire se creuse entre l’iPhone 13 et le 13 Pro. La raison en est qu’Apple a baissé le prix de l’iPhone 13 de 50 Go sur les 128 et 156 Go par rapport à la génération précédente. Il faut donc s’acquitter de 250 € supplémentaires pour s’offrir un iPhone 13 Pro plutôt qu’un iPhone 13.

iPhone 13 Pro 128 Go > 1159 €

iPhone 13 Pro 256 Go > 1279 €

iPhone 13 Pro 512 Go > 1509 €

iPhone 13 Pro 1 To > 1739 €

Des tarifs qui tutoient les sommets. Et si l’on veut être complet, il faut ajouter à cela le prix d’un chargeur secteur qui n’est toujours pas inclus dans la boîte de l’iPhone 13 Pro. Prix en Apple Store : 25 €. Une coque ? C’est 55 € de plus pour un modèle officiel compatible MagSafe. C’est le prix à payer pour avoir entre les mains le meilleur du savoir-faire d’Apple.

Un design classique et efficace / vu et revu

Faisons simple, Apple a reconduit le design des iPhone 12 sur sa nouvelle génération. Ainsi, si vous aviez apprécié celui-ci, l’iPhone 13 Pro vous comblera et inversement, ou pas tout à fait. En effet, si les lignes demeurent les mêmes, quelques éléments changent et pas toujours dans le bon sens.

Au jeu des 7 différences, l’iPhone 13 Pro gagne un fil en épaisseur, deux dixièmes de millimètre, ce qui n’est pas trop gênant. Mais c’est son bloc photo qui s’empâte. À son niveau, on passe de 9,2 mm à 11,2 mm. Un gain d’épaisseur qui se traduit par une mauvaise tenue du smartphone lorsqu’il est posé à plat. Le retour de l’effet culbuto. Notons au passage que ce module photo s’étend sur une plus grande surface, les optiques ayant grossi depuis l’iPhone 12 Pro. Autre point sur les mensurations, le poids est également impacté. L’iPhone 13 Pro prend 15 grammes, ce qui porte sa masse à plus de 200 grammes. En main, ça se sent tout de même.

Apple iPhone 13 Pro et 12 Pro – Crédits : Edouard le Ricque / Tom’s Guide

L’autre différence visuelle majeure se situe à l’avant du téléphone. Son encoche groupant les capteurs selfie et Face ID a été réduite de 20 %. Le haut-parleur a aussi été déplacé, il est collé à la tranche supérieure. Cela ne nuit en rien à la qualité des appels, d’autant plus qu’il est un peu plus large.

Apple iPhone 13 Pro et 12 Pro – Crédits : Edouard le Ricque / Tom’s Guide

Le restant de l’appareil est en tout point similaire à l’iPhone 12 Pro, lequel reprenait déjà le design de l’iPhone 4. L’iPhone 13 Pro poursuit l’hommage à cette génération emblématique de l’iPhone. Des bords arrondis, un cerclage en acier inoxydable (contre de l’aluminium sur l’iPhone 13), un dos en verre (mais dépoli ici) Gorilla Glass. Une conception réussie, mais aussi clivante. Certains préfèrent ainsi les rondeurs de l’iPhone 11 qui rappelle les Edge, 3G et 3GS. Il s’agit ensuite d’une histoire de goût.

Apple iPhone 13 Pro – Crédits : Edouard le Ricque / Tom’s Guide

L’iPhone 13 Pro offre un écran lumineux à souhait

Apple ne modifie pas la taille de l’écran de l’iPhone 13 Pro. Il demeure de 6,1 pouces. Ses bordures sont toujours fines, mais plus présentes que sur les smartphones Android de même gamme. Pas d’écran incurvé non plus.

Apple iPhone 13 Pro – Crédits : Edouard le Ricque / Tom’s Guide

Et pourtant Apple n’a pas manqué de doper cet écran. Tout d’abord, il est désormais flanqué du 120 Hz, une fréquence de rafraîchissement autrement plus confortable que le 60 Hz que l’on se traînait encore sur les iPhone 12. Apple est cependant moins laxiste que ses compères Android. Ainsi, on n’a pas le choix entre plusieurs définitions ou différents types de comportements pour le rafraîchissement. Seule option : le bloquer à 60 Hz via une commande du menu Accessibilité. Apple tient à conserver la main et propose ainsi un fonctionnement dynamique, devenu classique sur Android, et qui permet d’ajuster la fréquence de rafraîchissement à l’usage à instant T.

L’autre modification d’Apple porte sur le rendu de la dalle, sa calibration. La luminosité a été largement revue à la hausse. Apple parle de 1000 nits contre 800 nits sur l’iPhone 12 Pro. Avec le capteur de luminosité des iPhone 12 Pro et 13 Pro plongés dans un plateau de LED, notre sonde a relevé une luminosité maximale de 844 nits pour l’iPhone 12 Pro et de 1061 nits pour l’iPhone 13 Pro. Un véritable bond qui valide d’emblée l’utilisation de l’iPhone 13 Pro sous le soleil de Provence en juillet.

Toujours armés de notre sonde X-Rite i1Display Pro Plus, nous avons relevé la température des couleurs qui s’établit à 6434K, proche de l’iPhone 12 Pro et totalement juste, la valeur cible étant de 6500K.

La colorimétrie est aussi bien respectée avec un DeltaE moyen de 1,1. C’est même encore un peu mieux que la génération précédente. Le contraste est évidemment infini, l’apanage de la technologie Oled.

Attention, précisons que toutes ces données ont été mesurées avec un écran dépouillé du True Tone d’Apple et bien sûr de son Night Shift. Ces deux fonctions modulent la température des couleurs pour adapter l’affichage aux conditions extérieures. À proscrire lorsque vous souhaitez acheter des fringues en ligne, par exemple.

L’iPhone 13 Pro puissant, surtout graphiquement

Au coeur de l’iPhone 13 Pro dort l’Apple A15 Bionic. Ce processeur est installé sur toute la gamme 2021, à cela près qu’il est boosté sur les iPhone 13 Pro. Le Pro et le Pro Max bénéficient d’un coeur supplémentaire sur leur processeur graphique par rapport aux iPhone 13 et 13 Mini. Côté processeur principal on a droit à six coeurs. Une architecture similaire à l’Apple A14 Bionic des iPhone 12, mais avec beaucoup plus de puissance.

Genshin Impact – Apple iPhone 13 Pro – Crédits : Edouard le Ricque / Tom’s Guide

Accompagné de 6 Go de mémoire vive, l’A15 Bionic est dynamique. Nous l’avons soumis à nos benchmarks habituels. Les tests ont été réalisés sous iOS 15.0.1 y compris sur l’iPhone 12 Pro auquel l’iPhone 13 Pro est comparé ici.

Ce dernier récolte 800 000 points sur le benchmark AnTuTu, c’est 35 000 points de plus que l’iPhone 12 Pro (sur la même version du benchmark), soit un peu plus de 4%. Normal se dit-on puisque les processeurs sont similaires, l’A15 étant plus fortement cadencé.

AnTuTu – Apple iPhone 13 Pro – Crédits : Edouard le Ricque / Tom’s Guide

La différence se creuse sur 3DMark. Si l’on établie une moyenne de tous les scores récoltés, on constate un gain de performances graphiques de 23 % entre ces deux générations d’iPhone Pro, ce qui est excellent.

Et pour être plus clair et concis, l’iPhone 13 Pro saura parfaitement convenir à tous les usages, tout comme son prédécesseur encore aujourd’hui. Ce sont des smartphones très haut de gamme qui débordent de plus de puissance qu’il n’en faut en 2021.

3DMark – Apple iPhone 13 Pro – Crédits : Edouard le Ricque / Tom’s Guide

L’iPhone 13 Pro, que donne-t-il en photo ?

Plus que jamais la photo et la vidéo sont au cœur de la proposition des iPhone 13 Pro et Pro Max, les deux « tailles » disposant pour cette nouvelle génération exactement du même équipement. Logiquement Apple annonce un gain énorme de qualité, mais qu’en est-il en réalité ? Pour en savoir davantage nous avons confronté notre iPhone 13 Pro à son aîné, le 12 Pro, mais aussi à l’Oppo Find X3 Pro un smartphone Android très doué en la matière.

Apple iPhone 12 Pro et 13 Pro – Crédits : Edouard le Ricque / Tom’s Guide

Avant tout faisant un petit état des forces en présence. Les iPhone 13 Pro s’appuient toujours sur des capteurs de 12 mégapixels, des composants différents malgré leur définition commune. Par rapport à la précédente génération, les photosites du capteur principal sont légèrement plus gros, 1,9 µm contre 1,7 µm, avec donc une capacité à emmagasiner plus de lumière. Dans le même temps, l’optique grand-angle qui correspond toujours peu ou prou a un 26 mm argentique affiche une ouverture plus grande, là aussi légèrement, puisqu’elle passe de f/1,6 à f/1,5. C’est deux éléments mis bout à bout augurent d’un meilleur comportement en basse luminosité, mais pas que… Sachez qu’Apple affirme que son nouveau bébé serait capable de capturer 2,2 fois plus de lumière que le modèle du précédent millésime.

Dans le même temps, l’ultra grand-angle bénéficie d’une nouvelle optique nettement plus lumineuse puisque son ouverture s’établit désormais à f/1,8 contre f/2,4 pour l’iPhone 12 Pro. Cette optique présente un champ de vision de 120° et son capteur est donc toujours un 12 mégapixels. Évolution aussi du côté du téléobjectif. Il correspond désormais à un x3 (77 mm) contre x2,5 (65 mm). Nous trouvons pour finir un module TOF 3D LIDAR qui sera notamment mis à contribution pour les portraits et lors des clichés de nuit.

Oppo Find X3 Pro – Crédits : Edouard le Ricque / Tom’s Guide

Enfin un petit mot au passage de notre challenger Android. L’Oppo Find X3 Pro s’appuie sur une caméra principale grand-angle f/1,8 dotée d’un capteur de 50 mégapixels. Par défaut, il met en branle la technologie Pixels-Bining ainsi qu’un léger recadrage pour aboutir à un cliché de 12 mégapixels. L’ultra grand-angle dispose lui aussi d’un capteur de 50 mégapixels avec le même procédé pour produire des images de 12 mégapixels. Enfin il dispose d’un téléobjectif x2 (52 mm) mettent en œuvre un capteur de 13 mégapixels.

Un petit mot pour finir au sujet des notes DXOMark . Nos trois protagonistes obtiennent les notes suivantes pour leur caméra : 137 points pour l’iPhone 13 Pro, 130 points pour l’iPhone 12 Pro et 131 points pour l’Oppo Find X3 Pro.

Photo grand-angle en pleine journée

Dans ces conditions que l’on peut qualifier d’optimales, tous les hauts de gamme actuels sont capables aujourd’hui de réaliser de belles photos. Nos trois protagonistes ne font bien entendu pas exception à la règle.

Les deux iPhone présentent des caractères différents de l’Oppo avec un rendu globalement et volontairement plus naturel, y compris lorsque l’on coupe comme ici le mode IA du Find X3 Pro. Le ciel est à ce propos un bon indicateur, car souvent travaillé dans l’excès par les différents algorithmes. Il est ici riche en information, mais conforme à ce que nous voyons sur les deux iPhone. L’iPhone 13 Pro affiche une colorimétrie un peu plus chaude que celle de son aîné.

iPhone 12 Pro iPhone 13 Pro Oppo Find X3 Pro

L’image produite par le nouvel iPhone nous semble aussi légèrement plus détaillée dans les détails des feuillages notamment. Avec le pixels-binning, le Find X3 Pro ne creuse pas l’écart sur ce plan, mais bien entendu en basculant en 50 mégapixels le smartphone chinois offre un plus grand piqué. Pour le reste, nous avons évidemment affaire à deux smartphones doués pour la photo. La capacité du nouveau venu de capturer plus de lumière se perçoit en analysant les paramètres de prise de vue des deux photos. Le 13 Pro présente un temps d’exposition sensiblement plus court : 1/1209e s contre 1/874e s. Cette plus grande vitesse permet d’éviter certains flous. Sachez que l’Oppo fait encore mieux avec un temps d’exposition de 1/3204e s ! Celui-ci propose sans surprise des photos très flatteuses, mais sans tomber dans l’excès.

iPhone 12 Pro iPhone 13 Pro Oppo Find X3 Pro

Sur notre seconde scène, les deux iPhone sont très proches, mais un détail a attiré notre attention par rapport au Find X3 Pro. Regardez le crépi de la maison au centre de l’image. Il est parfaitement lisse sur l’image prise avec l’Oppo alors que les deux iPhone parviennent à nous montrer les légères imperfections du revêtement.

Photo ultra grand-angle en pleine journée

Sans surprise, Apple a une nouvelle fois soigné la cohérence chromatique entre les différentes caméras. Les deux iPhone proposent de très belles photos avec des couleurs et une lumière complexe plutôt bien gérée même si le soleil rasant arrivant en haut à droite du cliché se traduit par une zone brûlée. L’Oppo s’en sort mieux sur ce plan précis. Il offre aussi un piqué légèrement supérieur, logique, car il s’appuie sur un capteur de 50 mégapixels avec là aussi l’intervention du Pixels-Binning.

iPhone 12 Pro iPhone 13 Pro Oppo Find X3 Pro

En revanche, les couleurs sont un peu fantaisistes avec par exemple l’arrivée de tons violets dans le ciel. D’une manière globale, l’ultra grand-angle de l’iPhone 13 Pro est un des tout meilleurs du moment. Il progresse légèrement par rapport à celui de son prédécesseur, du moins en pleine journée. Notons une fois encore que la présence d’une optique très lumineuse permet au nouvel iPhone de réduire son temps d’exposition soit ici 1/449e s contre 1/241e s pour le 12 Pro. L’Oppo Find X3 Pro affiche un étrange temps, 1/2214e s.

Photo téléobjectif en pleine journée

Pour ce comparatif nous avons choisi de laisser les focales « optiques » des trois téléobjectifs qui sont donc différentes, mais cela permet d’éviter tout traitement numérique et autre cropping. N’y allons pas par quatre chemins, le téléobjectif de l’iPhone 13 Pro est tout simplement excellent, là aussi un des meilleurs que nous ayons croisés si ce n’est le meilleur. Contrastes et dynamique progressent encore par rapport au 12 Pro. La mise au point est efficace et les couleurs toujours aussi naturelles. Le téléobjectif de l’Oppo semble nettement en retrait avec une photo surexposée et un lissage excessif sur certaines zones.

iPhone 12 Pro iPhone 13 Pro Oppo Find X3 Pro

La seconde série de photos qui pointe une cheminée nous permet d’apprécier l’apport de la focale plus importante de l’iPhone 13 Pro par rapport surtout au téléobjectif x2 de l’Oppo. La différence est sensible donc y compris dans la périphérie de l’image. La seconde cheminée sur la droite est sous-exposée sur l’Oppo et on ne distingue finalement pas beaucoup de détails. Au contraire, la photo prise avec le nouvel iPhone permet d’apprécier les briques de ladite cheminée. L’iPhone 12 Pro se montre aussi très performant dans cet exercice. Il assure une même qualité de photos avec un bon niveau de détails et une lumière très bien maîtrisée.

iPhone 12 Pro iPhone 13 Pro Oppo Find X3 Pro

Photos de nuit

Pour les photos de nuit, les iPhone ont un mode idoine qui s’active automatiquement sur les trois caméras. Il est possible d’ajuster manuellement la durée de l’exposition, mais nous avons choisi de laisser l’IA se débrouiller toute seule. Sur l’Oppo Find X3 Pro, c’est à l’utilisateur d’activer le mode Nuit qui sera efficient sur les trois caméras. C’est bien entendu avec ce mode que nous allons prendre nos photos avec le smartphone Android nous servant de référence.

Photos nuit grand-angle

La première scène est complexe avec des zones très sombres et un éclairage public bien présent. La différence entre les photos est très marquée, y compris entre les deux iPhone. Avec son grand-angle, l’iPhone 13 Pro produit une image très proche du naturel, de la perception que nous avons eu avec nos yeux. C’est particulièrement vrai en ce qui concerne les couleurs. Des détails sont encore bien visibles, sur les pierres de la berge par exemple.

iPhone 12 Pro iPhone 13 Pro Oppo Find X3 Pro

Le temps d’exposition plus rapide permet d’éviter les flous et le flare est nettement mieux maîtrisé. L’Oppo Find X3 Pro joue toujours une autre partition qui mise sur la séduction plus que le naturel, deux partis pris opposés, mais totalement assumés. La photo prise par le grand-angle de l’Oppo est très réussie également avec des couleurs chaudes et un piqué surprenant. Les sources lumineuses ne perturbent pas le smartphone Android et nous apprécions l’aspect granuleux du goudron renforcé par l’humidité.

Photos nuit téléobjectif

Avec bien entendu une dégradation du rendu, les photos prises avec le téléobjectif optique des trois smartphones présentent la même philosophie. L’iPhone 13 Pro mise sur le naturel. Cela concerne les couleurs bien entendu, mais aussi l’exposition. Il ne cherche pas à aller dénicher des détails qui sont, croyez-nous sur parole, invisibles à l’œil nu. C’est notamment le cas dans le feuillage touffu des arbres.

iPhone 12 Pro iPhone 13 Pro Oppo Find X3 Pro

Là l’Oppo Find X3 Pro parvient à faire apparaître des éléments grâce à ses puissants algorithmes. Le reste de la photo est très agréable à regarder. Les couleurs sont bien boostées et globalement le piqué plutôt bon. L’iPhone 12 Pro marque un peu le pas avec toujours un flare très prononcé et un niveau de détail en retrait par rapport à nos deux autres protagonistes.

Photos nuit ultra grand-angle

Apple nous promet une nette amélioration grâce notamment à l’intégration d’une optique nettement plus lumineuse. Dans les faits, ce n’est pas si évident que cela. Nous retrouvons des défauts communs aux deux générations d’iPhone. Le flou est trop présent en périphérie de l’image. Regardez le sommet des arbres sur la gauche de l’image qui semble se noyer dans une pseudo brume. Étrange. Dans cet exercice, l’Oppo produit à nos yeux le meilleur cliché. Contrairement aux autres situations, les couleurs sont plus naturelles que sur les iPhone. La netteté globale de la photo est bien meilleure aussi tout comme le piqué.

iPhone 12 Pro iPhone 13 Pro Oppo Find X3 Pro

De nuit, nous avons pu constater que la cohérence colorimétrique entre les différentes caméras de l’iPhone 13 Pro, une qualité particulièrement mise en avant par Apple depuis quelques années, pourrait être parfois mise à mal. Pour « preuve », voici deux clichés réalisés à la suite l’un de l’autre. L’ultra grand-angle offre un rendu plus « surnaturel » et instagrammable que le grand-angle. Mais en réalité, il s’avère que la différence vient du fait que si l’ultra grand-angle déclenche le mode Nuit automatiquement, le grand-angle ne pense pas en avoir besoin pour prendre une bonne photo.

iPhone 13 Pro ultra grand-angle iPhone 13 Pro grand-angle

L’autonomie est bonne, la recharge l’est moins

L’autonomie, c’est le nerf de la guerre. Apple le sait bien et a pensé à tout en musclant sa batterie. Elle passe de 2815 mAh sur l’iPhone 12 Pro à 3095 mAh. Et si l’iPhone 13 Pro a pris un peu de poids, son épaisseur demeure « identique » malgré cette batterie plus imposante. Une belle performance.

D’aucuns diront que le nouvel écran 120 Hz doit consommer beaucoup plus. Oui et non puisqu’il est adaptatif. Ainsi, l’énergie qu’il consomme en plus dans du défilement Facebook à 120 Hz, il l’économise lorsque l’on regarde des photos et que l’écran est alors à 10 Hz.<

Apple iPhone 13 Pro – Crédits : Edouard le Ricque / Tom’s Guide

Au bilan, l’iPhone 13 Pro nous accompagne plus d’une journée durant sur une seule charge. En rythme classique en mêlant des appels à du Spotify, un ou deux épisodes de For All Mankind sur Apple TV+ et une grosse demi-heure sur Genshin Impact, on atteint une journée et demie. C’est tout à fait correct.

Bien évidemment, si vous passez votre journée sur Netflix ou à jouer à CoD Mobile, il faut réviser l’autonomie. Elle peut alors chuter à moins de 10 heures, voire moins de 5 heures si vous jouez en 60 fps.

Apple TV+ – Apple iPhone 13 Pro – Crédits : Edouard le Ricque / Tom’s Guide

Aussi, lorsque le jus s’échappe, il faut rapidement trouver une prise. Problème, l’iPhone 13 Pro nous refait le coup de 2020. Il est livré sans bloc secteur. On n’a droit qu’à un câble USB-C vers lightning, Apple ne s’étant pas encore décidé à lâcher son port propriétaire.

Sans bloc secteur, il faut s’en procurer un. Attention, vous n’aurez pas les mêmes résultats avec le modèle officiel et un autre. Le premier garantit une charge à 50% en 30 minutes et complète en 90 minutes. Avec un chargeur non officiel, ces temps passent à 45 minutes et 120 minutes. Point noir pour l’iPhone 13 Pro qui propose une charge rapide pas si rapide et surtout limite les chargeurs tiers. Là, Apple joue mal et réitère son faux pas de l’an passé.

L’audio, l’oublié qui fait des effort sur l’iPhone 13 Pro

Obligé par l’Europe, Apple ajoute des écouteurs dans ses emballages français. Mais il ne faut pas rêver à des AirPods. Ici, on a le strict minium, des Earpods lightning vendus 19 € sur l’Apple Store. Et ceux-ci n’embarque évidemment pas de puce H1 ou W1 qui leur permettrait d’être compatible Spatial Audio, la nouvelle techno audio mise en avant par Apple dans iOS 15. Il faut donc repasser à la caisse pour acquérir des écouteurs Apple ou Beats pour profiter de cela.

Heureusement, on peut déjà se consoler avec le son émis par les deux haut-parleurs de l’iPhone 13 Pro. Le rendu est de qualité et suffisamment puissant pour regarder un film ou une série à l’occasion. La spatialisation est bonne et ne nécessite pas d’être collé à l’écran.