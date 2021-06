Ce tableau de Rembrandt est reconstitué par l’intelligence artificielle après plus de 300 ans

La Ronde de Nuit achevée par Rembrandt en 1642 n’a pas eu une vie facile. L’une des plus grandes toiles de l’un des plus grands peintres de l’Histoire a été mutilée à plusieurs reprises au cours des dernières décennies. Seulement 70 ans après avoir été peinte, La Ronde de Nuit a été découpée.

La Ronde de Nuit de Rembrandt – Crédit : Rijksmuseum

En effet, les dimensions du gigantesque tableau l’empêchaient d’être exposé à l’Hôtel de Ville d’Amsterdam. Au lieu de choisir une autre toile, ils avaient rogné ses bords. Environ 60 centimètres avaient été enlevés de chaque côté et 30 centimètres en haut et en bas. Ce n’est pas la seule mutilation que la toile a connue. Elle a également reçu des coups de couteau et de l’acide sulfurique. Il ne faut pas non plus oublier qu’elle a été roulée sur elle-même et transportée durant la Seconde Guerre mondiale.

Quand l’intelligence artificielle vient à la rescousse de Rembrandt

Finalement, après plus de 300 ans, la Ronde de Nuit est complète. Cela a été possible grâce à l’intelligence artificielle et une copie plus petite réalisée au 17e siècle. Une équipe composée de chercheurs, de conservateurs, de scientifiques et de photographes a travaillé pendant quatre mois sur la reconstitution du chef-d’œuvre de Rembrandt. D’ailleurs, un tableau peint par une intelligence artificielle s’était vendu pour 432 000 $ en 2018.

Les experts se sont servis d’un réseau de neurones afin de simuler les coups de pinceau et la palette du peintre néerlandais. Pour créer ce réseau de neurones, il a fallu 12 500 photos en haute résolution à granularité infinitésimale, de multiples scans et des radiographies de la toile. Au final, le résultat est même plus détaillé que la reproduction de Gerrit Lundens qui ne mesurait que 60 centimètres.

Le musée national néerlandais, plus connu sous le nom de Rijksmuseum, abrite La Ronde de Nuit depuis 1808. Les visiteurs peuvent désormais voir le tableau complet puisque les parties manquantes ont été ajoutées à la véritable toile au musée. Vous pouvez également voir le tableau en hyper définition avec une photo de 44,8 gigapixels.

Le Rijksmuseum a également dédié une page aux pièces manquantes de l’œuvre de Rembrandt. Celle-ci présente les nouveaux éléments qui ont été reconstitués grâce à l’intelligence artificielle. Par exemple, nous pouvons maintenant apercevoir les silhouettes de deux hommes et d’un petit garçon sur le côté gauche du tableau.

