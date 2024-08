Cette arnaque au stationnement est redoutable, comment ne se pas se faire piéger ?

© Envato

Une nouvelle escroquerie utilise de fausses amendes de parking en Amérique du Nord pour voler des informations bancaires

Les faux tickets, très réalistes, dirigent les victimes vers des sites web frauduleux imitant les pages officielles

Les autorités conseillent de vérifier attentivement les détails des contraventions et de contacter les services officiels en cas de doute

Fin juillet, une arnaque aux véhicules inondés faisait son apparition. Aujourd’hui, une nouvelle forme d’escroquerie cible les automobilistes en Amérique du Nord, utilisant de fausses amendes de stationnement comme appât pour dérober des informations bancaires. Cette technique d’hameçonnage, signalée dans plusieurs villes des États-Unis et du Canada, exploite la crédulité et l’empressement des conducteurs face à une contravention apparemment officielle. Et si cette attaque arrivait en France ?

De parfaites imitations de contraventions

Les faux tickets de parking, remarquablement bien imités, sont placés sous les essuie-glaces des véhicules. Ils arborent des logos officiels, des dates d’infraction et des montants de pénalités crédibles. La subtilité de l’arnaque réside dans l’adresse web indiquée sur le document, légèrement modifiée par rapport aux sites authentiques. Par exemple, à Calgary, l’adresse “calgaryparkplus.com” remplace le site officiel “calgaryparking.com/tickets”.

L’Identity Theft Resource Center, une organisation américaine spécialisée dans la protection contre le vol d’identité, confirme la propagation de cette escroquerie à travers les États-Unis. Les malfaiteurs utilisent des imprimantes portatives et des enveloppes de contravention achetées en ligne pour produire des faux d’une qualité troublante. Certaines versions intègrent même des QR codes, compliquant davantage la détection de la fraude. Il s’agit d’une escroquerie qui rappelle fortement celle qui frappe les bornes de recharge.

Comment ne pas se faire avoir par l’arnaque au stationnement ?

Les autorités et les experts en sécurité numérique recommandent une vigilance accrue. Il est conseillé d’examiner minutieusement chaque amende, en portant une attention particulière à l’adresse web mentionnée. En cas de doute, il est préférable de contacter directement l’exploitant du parking ou la municipalité concernée pour vérifier l’authenticité de la contravention.

Cette arnaque sophistiquée montre l’évolution constante des techniques d’escroquerie et souligne l’importance de l’éducation du public en matière de sécurité numérique. Bien que principalement observée en Amérique du Nord pour le moment, il est probable que cette méthode se propage dans d’autres régions, potentiellement l’Europe et donc la France.

Source : Auto Plus