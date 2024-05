Disque de stationnement : vous prendrez une amende en utilisant cette version obsolète

© Adobe Stock

Saviez-vous que laver votre voiture en extérieur peut vous valoir une amende, même si vous le faites dans votre propre jardin ? Il s’agit d’une des nombreuses règles méconnues qui peuvent coûter cher aux automobilistes.

Notez que vous avez bien le droit de garder votre vignette d’assurance sur votre pare-brise, malgré la fin de la carte de verte. En revanche, faites très attention à ne pas exposer un ancien disque de stationnement, sous peine, là encore, de perdre plusieurs dizaines d’euros.

N’utilisez pas ce disque de stationnement ou vous écoperez d’une amende

Lorsque vous vous garez sur un parking ou dans une rue en « zone bleue », ou le temps de stationnement est limité, vous devez impérativement indiquer votre heure d’arrivée sur le disque prévu à cet effet et le placer bien visible sous votre pare-brise. Si vous ne le faites pas, vous vous exposez à une amende forfaitaire de 35 €.

Une autre situation peut vous coûter quelques dizaines d’euros et elle se révèle encore plus frustrante. Si vous utilisez l’ancien disque de stationnement, celui qui affiche l’heure d’arrivée et celle de départ, les autorités vous verbaliseront.

Le disque de stationnement conforme

L’ancien disque de stationnement

Pourquoi ? Tout simplement parce que les anciens disques autorisaient une durée maximale de stationnement de 1h30. Aujourd’hui, il n’existe plus de limite : chaque commune peut décider de la durée maximale autorisée sur les places de parking en zone bleue.

« Le défaut d’utilisation du disque adéquat est sanctionné par une amende correspondant aux contraventions de la première classe en matière d’arrêt et de stationnement, soit une amende forfaitaire de 17 euros », précise le gouvernement.

Attention, revenir à votre véhicule pour changer l’heure du disque de stationnement est aussi illégal et vous expose à une amende. Le dernier modèle, obligatoire depuis le 1ᵉʳ janvier 2012, est disponible dans les magasins spécialisés, en grande surface ou auprès de votre mairie si elle a choisi de prendre en charge leur fabrication.