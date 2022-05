Cette enzyme artificielle dévore le plastique en seulement quelques jours

Le plastique est utilisé au quotidien pour les emballages, l’électronique, les transports, les objets high-tech, les constructions et d’innombrables autres domaines. Néanmoins, le plastique représente un danger grandissant pour la planète avec des tonnes de plastique produites chaque seconde dans le monde. Sur cette quantité produite, moins de 30 % des emballages sont recyclés. Au lieu d’attendre la dégradation naturelle du plastique qui peut prendre plusieurs siècles, des chercheurs ont découvert un moyen de le décomposer en quelques jours, voire quelques heures.

Des emballages en plastique – Crédit : tanvi sharma / Unsplash

Des chercheurs de l’université du Texas à Austin ont créé une enzyme artificielle capable de décomposer le polyéthylène téréphtalate (PET) en quelques jours. Ce plastique est l’un des plus couramment utilisés, notamment pour les emballages et les vêtements. Le PET représente environ 12 % des déchets mondiaux. Leur étude publiée dans la revue scientifique Nature détaille la création d’une protéine à action rapide qui décompose les éléments constitutifs PET. D’ailleurs, d’autres chercheurs ont récemment découvert un nouveau plastique deux fois plus résistant que l’acier.

L’enzyme artificielle permet aussi de recycler le plastique à grande échelle sans perdre son intégrité

Hal Alper, l’auteur de l’étude, a expliqué que « une chose que nous pouvons faire est de décomposer le plastique en ses monomères initiaux. Et c’est ce que fait l’enzyme. Et puis une fois que vous avez votre monomère d’origine, c’est comme si vous fabriquiez du plastique frais à partir de zéro, avec l’avantage que vous n’avez pas besoin d’utiliser des ressources pétrolières supplémentaires ».

Cette enzyme artificielle nommée « FAST-PETase » qui désigne une « PETase fonctionnelle, active, stable et tolérante » permet donc aussi de recycler le plastique à grande échelle sans dégradation. De nouveaux plastiques peuvent être produits sans aucune perte après la décomposition par l’enzyme. « Cela présente des avantages par rapport au recyclage traditionnel. Si vous deviez faire fondre le plastique pour le remodeler, vous commenceriez à perdre l’intégrité du plastique à chaque cycle de recyclage. Par rapport à ici, si vous êtes capable de dépolymériser puis de repolymériser chimiquement, vous pouvez fabriquer du plastique PET vierge à chaque fois », a précisé Hal Alper.

Les chercheurs vont désormais tester leur enzyme artificielle sur plusieurs types de plastiques qui se retrouvent dans les déchets. Ils veulent aussi réduire le temps de décomposition afin d’aider à lutter contre « les milliards de tonnes » de déchets dans notre environnement. Pour le moment, les résultats obtenus avec FAST-PETase sont très prometteurs.

Source : VICE