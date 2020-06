Cette Tesla Model 3 modifiée se prépare pour battre le record de Pikes Peak

Pikes Peak est une course aussi mythique que dangereuse. Pourtant cette Tesla Model 3 préparée pour la course compte bien battre le record de sa catégorie détenu jusqu’à maintenant par une Porsche 911 GT3.

Crédits : One Lap

156 virages sur 19,99 kilomètres à flanc de montagne, voilà ce qui décrit la course de Pikes Peak. Avec un dénivelé de 1440 m et une ligne d’arrivée située à 4302 mètres d’altitude, elle est particulièrement exigeante pour les pilotes, mais aussi pour les véhicules.

Porsche préparerait une Taycan pour conserver son titre

Avec la montée en altitude, l’oxygène se raréfie ce qui est un inconvénient indéniable pour les véhicules thermiques. Il n’est donc pas étonnant que le record absolu soit détenu une voiture électrique, en l’occurrence la Volkswagen ID.R dont nous vous parlions encore il y a quelques jours. C’est dans la catégorie Time Attack destinée aux voitures de production que cette Tesla Model 3 modifiée par Electric Performance concourra. Elle est en cours de préparation pour la course.

La chaîne YouTube One Lap a pris le volant de cette Tesla préparée. La motorisation n’a pas été touchée, elle est celle d’origine de cette Model 3 Performance. Le reste a subi quelques améliorations. Ainsi, on retrouve un siège baquet Sparco muni d’un harnais pour le conducteur, tout le reste a été retiré pour alléger le véhicule. Les roues ont été changées et les pneus remplacés pour un modèle avec une meilleure adhérence. Enfin, les freins ont été remplacés par des modèles de course.

Afin de tester le véhicule sur circuit, le pilote active le Track Mode lui permettant ainsi de paramétrer le véhicule dont la répartition de l’énergie sur les moteurs, 70 % à l’arrière et 30 % à l’avant. Le contrôle de stabilité est désactivé et le freinage régénératif est réglé à 100 %. Grâce à ces modifications, le record du tour est établi en 1 min 45 s 27 soit 5 secondes de mieux que la Volvo V60 T8 hybride préparée par Polestar. Après avoir ajouté un arceau de sécurité, elle sera prête à grimper Pikes Peak. Des bruits de couloir laissent entendre que Porsche pourrait apporter une Taycan pour conserver son titre. Cela pourrait donc donner une rencontre au sommet, au sens propre comme au sens figuré. Peut-être un nouveau défit comme sur le circuit de Nürburgring.

Crédits : InsideEVs