Tesla prépare la production d’une version mise à jour de la Model Y pour 2024

Après avoir sorti la Model 3 Highland, Tesla prépare une autre mise à jour de l’un de ses véhicules. Selon l’agence de presse Bloomberg qui cite “des personnes familières du dossier“, le constructeur de voitures électriques se prépare à lancer une version remaniée de la Model Y dans son usine de Shanghai.

La firme d’Elon Musk y mène actuellement des travaux de mise à niveau pour la production de cette nouvelle version de la Model Y. La production de série pourrait commencer dès la mi-2024, affirment les sources de Bloomberg qui ont demandé à rester anonymes, ces informations n’étant pas encore officielles.

Quels changements apportera la Tesla Model Y version 2024 ?

La version 2024 de la Model Y présentera des changements extérieurs et intérieurs beaucoup plus évidents que la dernière mise à jour chinoise d’octobre. Cette mise à jour inattendue de la Model Y offrait une hausse des performances, mais en matière de design, le véhicule avait eu seulement droit à de nouvelles roues et un éclairage d’ambiance. Nous n’avons pas davantage de détails sur ce que comporte concrètement la version 2024.

Ces nouvelles Model Y seront fabriquées dans la deuxième partie de l’usine Tesla de Shanghai. La chaîne d’assemblage suspendra la production pendant environ une semaine à partir du Nouvel An pour une mise à niveau, explique l’une des sources. Davantage d’ajustements sont prévus avant le lancement de la production de masse, ajoute-t-elle.

Ouverte en 2019, l’usine Tesla de Shanghaï produit plus de la moitié des véhicules du constructeur de voitures électriques. Elles sont destinées majoritairement au marché asiatique. A priori en France nous n’aurions pas droit tout de suite à cette mise à jour, puisque les Tesla en vente sont produits par la Gigafactory de Berlin.

Lancée en 2020, le Model Y s’est avéré extrêmement populaire, permettant à Tesla de dominer les ventes mondiales de voitures électriques. Au début de l’année, Tesla avait revu la copie de la Model 3, vieille de six ans. Visiblement le constructeur automobile veut accélérer le rythme de ces mises à jour pour faire face à la concurrence, comme la Volkswagen ID.2, sa voiture électrique à 25 000 €.

