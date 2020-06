Volkswagen ID.R : Découvrez la voiture de course électrique plus rapide qu’une F1

Bien qu’elle ait l’esprit d’une voiture de course, la Volkswagen ID.R ne fait partie d’aucune compétition automobile. Construite sans contrainte, elle accélère plus vite qu’une Formule 1. Top Gear en a pris le volant.

Crédits : Top Gear

Construite comme une démonstration technologique de ce qu’est capable de délivrer une voiture électrique, la Volkswagen ID.R a été pensée pour la performance brute. Le but des ingénieurs était de battre le record de Pikes Peak, l’un des circuits les plus exigeants au monde.

Une voiture sans concession

Chris Harris de l’émission anglaise Top Gear a eu la chance de s’installer au volant de la Volkswagen ID.R pour quelques tours de circuit. Il est peu de dire qu’il est resté collé à son siège. Bien que sur le papier les chiffres ne soient pas des plus incroyables, « seulement » 671 chevaux et 649 Nm de couple, il faut garder en tête qu’elle a été pensée pour la course uniquement, avec donc un poids très réduit.

Certaines supercars électriques atteignent les 2000 chevaux, comme nous l’avons détaillé dans la liste des 10 voitures électriques les plus rapides du monde. C’est pourtant bien la Volkswagen ID.R qui détient le record de vitesse de Pines Peak. La raison est qu’elle a été pensée comme une voiture de course sans aucune contrainte réglementaire celles auxquelles sont soumises les Formules E par exemple, mais également sans devoir être légale sur route.

Le principal inconvénient de l’ID.R est son autonomie, à peine 20 kilomètres. C’est précisément la longueur du tracé de Pikes Peak. Il commence à 2865 mètres d’altitudes pour se terminer 1440 mètres plus haut et surtout 156 virages plus loin. En 2018, Romain Dumas au volant de l’IR.R a remporté le record en 7 minutes 57 secondes et 148 millièmes, écrasant de plus de 15 secondes le record détenu jusqu’alors par Sebastien Loeb. Volkswagen travaille sur l’ID.R Evo qui devrait encore en améliorer les performances et compte utiliser les connaissances acquises pour concevoir l’ID.3 R, version sportive de la future compacte électrique.

Source : InsideEVs