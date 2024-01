Tesla Model Y : le SUV vient de battre un nouveau record de ventes, c’est historique

Tesla Model Y © DR

TL;DR La Tesla Model Y était la voiture la plus vendue en Europe, en 2023.

Elle dépasse ainsi la Dacia Sandero, qui se retrouve en 2e position.

Face à la concurrence, Tesla a baissé le prix de sa Model Y et prévoit une nouvelle version en 2024.

Depuis son lancement en septembre 2021 en France, la Tesla Model Y n’a cessé d’impressionner le petit monde de l’automobile. Si le SUV électrique de Tesla est désormais la voiture la plus vendue au monde, son succès s’est aussi manifesté en France, où elle a été le véhicule électrique le plus vendu en 2023. Mais aujourd’hui, un nouveau record vient s’ajouter à sa liste de hauts-faits.

La Tesla Model Y devient la voiture la plus vendue en Europe

En 2023, le raz-de-marée Model Y a traversé l’Europe, comme le rapporte Automotive News Europe dans son premier bilan annuel des ventes. Le Model Y a établi un nouveau record en devenant la voiture la plus vendue en Europe l’année dernière, toutes motorisations confondues.

La compétition était serrée avec la Dacia Sandero, mais grâce à des performances exceptionnelles en décembre 2023, le Model Y a pris la première place. Tesla a vendu un impressionnant total de 254 822 exemplaires sur le Vieux Continent, dépassant les 235 893 Dacia Sandero.

Cette réalisation est non seulement exceptionnelle, mais aussi inédite, car c’est la première fois qu’une voiture électrique, et qui plus est, américaine, occupe la première place des ventes sur le marché européen. Le succès de la Model Y s’accentue compte tenu du fait qu’il s’agit d’un SUV, un type de véhicule fortement apprécié, mais aussi souvent critiqué.

Tesla doit maintenant faire face à la concurrence

Désormais, Tesla doit faire face à la rude concurrence européenne. La firme d’Elon Musk a récemment baissé le prix de la Model Y en France dans l’espoir de contre-attaquer Renault, fixant son tarif à 42 990 € en modele Propulsion (49 990 € en Grande Autonomie et 55 990 € en Performance).

Rappelons aussi qu’une refonte du Model Y est prévue pour la fin du premier semestre 2024. On s’attend notamment à un design extérieur plus moderne et plus aérodynamique, avec des phares plus fins et une nouvelle signature lumineuse à LED, un pare-chocs redessiné et un diffuseur optimisé pour réduire le bruit et augmenter l’autonomie.

Source : ANE