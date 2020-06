Cette Tesla Model S est partie en flammes, mais sa batterie est intacte

Crédits : Bjorn Nyland

Notamment à cause des problèmes de combustion spontannée du Samsung Galaxy Note 7, les batteries lithium ont mauvaise réputation. Beaucoup craignent que les voitures électriques deviennent de véritables dangers en cas de problème électrique, le lithium s’enflammerait alors instantanément.

Les Tesla sont 9 fois moins sujettes aux incendies que la moyenne nationale

Pourtant, les voitures électriques semblent mieux résister au feu que ce à quoi on pourrait s’attendre. Le Youtuber Bjorn Nyland revient en images sur la mésaventure qui est arrivée au possesseur d’une Model S. Alors qu’il dormait paisiblement, le système de surveillance Sentinelle embarqué dans sa Tesla lui a envoyé de nombreuses alertes à 4 heures du matin. Son téléphone était en mode silencieux, il n’a rien entendu.

À son réveil, il s’est rendu là où était garée sa voiture pour y découvrir un les traces d’un incendie. La Mercedes garée devant lui avait aussi été retirée. D’après les photos fournies par l’assurance, on peut voir que le véhicule a largement brûlé, particulièrement les sièges arrière. Cela laisse à penser qu’il pourrait s’agir d’un incendie criminel. Une personne aurait pu casser la vitre arrière et mettre le feu au véhicule pour supprimer toute trace des vidéos de surveillance.

Ce qui étonne, c’est que la batterie est restée absolument intacte. Protégée de la chaleur par son positionnement bas et par le système de refroidissement hydraulique qu’elle embarque, elle a très bien résisté à l’incendie. Cela confirme les chiffres de Tesla qui montrent que les voitures de la marque sont 9 fois moins touchées par les incendies que la moyenne nationale américaine. On savait déjà qu’elles étaient moins volées et que l’Autopilot réduisait grandement les risques d’accident.

Source : InsideEVs