Tesla en flammes à Brest : un nouveau cas d’emballement thermique ?

La Tesla brûlée à Brest © Le Télégramme, Jean-Luc Padellec

Si on se souvient de cette Tesla en « emballement thermique » qui avait provoqué la mort de son conducteur, c’est un autre événement rare et spectaculaire qui s’est produit mardi matin à Brest, où une Tesla Model Y a pris feu en plein centre-ville, square Marc-Sangnier. Le véhicule a été entièrement détruit, mais heureusement, aucun blessé n’est à déplorer, rapportent nos confrères du Télégramme.

Une Tesla prend feu dans le centre-ville de Brest : la faute à la batterie ?

L’origine du sinistre reste incertaine, mais les pompiers présents sur place privilégient la piste accidentelle. Le feu se serait d’abord déclaré dans le bloc batterie du véhicule, avant de se propager rapidement à l’ensemble de la carrosserie.

Alertés vers 4 heures du matin, les pompiers ont réussi à maîtriser le feu dans un premier temps. Cependant, vers 7 heures, le véhicule s’est de nouveau embrasé, nécessitant une seconde intervention des secours.

L’opération d’extinction a duré plusieurs heures et a mobilisé d’importants moyens. « Le feu a pris une première fois dans le bloc batterie. On l’avait éteint, mais à 7 h, on nous a signalé que la voiture s’était totalement embrasée », explique un pompier.

Une enquête a été ouverte par la police pour déterminer les causes exactes de l’incendie.

Pas plus de risques avec les voitures électriques qu’avec les voitures traditionnelles

On entend souvent parler d’incendies de voitures électriques dans les médias, comme cette Tesla Model S qui a pris feu dans une casse. Mais alors, les voitures électriques ont-elles plus tendance à prendre feu que les autres ?

D’un côté, des incidents spectaculaires impliquant des Tesla en flammes alimentent les inquiétudes. De l’autre, les statistiques tendent à relativiser le phénomène. Globalement, les chiffres sont sans appel : les voitures électriques sont beaucoup moins susceptibles de prendre feu que les voitures à essence ou diesel.

Selon un rapport du National Fire Protection Association (NFPA) de 2020, le taux d’incendie des véhicules électriques est d’environ 1 pour 10 000, contre 1 pour 1 500 pour les véhicules essence ou hybride.