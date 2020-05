Sa Tesla Model 3 volée, il enferme le voleur dans l’habitacle depuis son application

Crédits : Maurizio Pesce (CC-BY)

Les Tesla ne cessent de surprendre. Ultra-connectées, il est possible de contrôler quasiment l’intégralité de sa voiture depuis son smartphone. Dans le cas d’un carjacking comme celui dont a été victime ce propriétaire, cela peut s’avérer très utile.

Voler cette Tesla était une bien mauvaise idée

C’est le 8 mai au matin dans la ville de Barstow en Californie qu’est arrivée cette infortune mésaventure, qui finalement se termine plutôt bien, sauf pour le voleur évidemment. Le conducteur d’une Tesla Model 3 a été forcé de sortir de son véhicule par un homme qui a soudainement ouvert la portière. Alors qu’il s’installait au volant pour voler la voiture, le conducteur a eu le bon réflexe et a immédiatement dégainé son smartphone.

Grâce à l’application Tesla, il a ainsi pu ordonner l’arrêt immédiat de sa Model 3 ainsi que le verrouillage des portes. Le voleur s’est alors retrouvé emprisonné dans l’habitacle. Appelée, la police municipale est rapidement arrivée sur les lieux afin d’interpeller le jeune homme. Il a été placé en état d’arrêt pour « carjacking » qui se traduit officiellement par « piraterie routière », c’est-à-dire vol d’un véhicule avec menace ou violence.

Comme nous l’avions vu récemment suite au vol de 3 Tesla chez un concessionnaire, voler une Tesla n’est pas une bonne idée. Il y a un code PIN possible, un suivi GPS constant, le mode Sentinelle qui filme et enregistre tout et une application qui permet de contrôler son véhicule à distance. De plus, la Model 3 dispose d’une caméra dans l’habitacle qui pourrait bientôt être utilisée pour la surveillance des passagers des robots taxis Tesla. Tout cela explique pourquoi les voitures de la marque sont 90 % moins volées que les autres.

Source : CarScoop