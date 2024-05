Cette voiture électrique devient folle et blesse gravement des passants dont un enfant

Lors d’un salon en Chine, un SUV X de Zeekr s’est mise en route et a écrasé cinq personnes dont un enfant

La voiture a également percuté deux autres modèles exposés

Il semblerait que la voiture n’était pas en mode salon, ce manque de sécurité a permis à un visiteur de la démarrer par erreur

C’est une scène de chaos qui a eu lieu dans les allées d’un salon de l’automobile à Nankin, en Chine. L’une des voitures électriques exposées a démarré toute seule, puis a percuté d’autres véhicules stationnés et blessé cinq visiteurs dans son sillage.

Le manque de sécurité a permis le démarrage du véhicule

Selon les premiers éléments, la voiture électrique n’était pas verrouillée et un visiteur a effectué une mauvaise manipulation en s’asseyant à bord. Face à ce manque de sécurité et un véhicule qui n’était vraisemblablement pas en mode salon, plusieurs personnes ont été blessées gravement dont un enfant. Dans son sillage, la voiture électrique, un SUV X du constructeur Zeekr, a également percuté deux autres modèles exposés.

Geely Automobile Holdings, le groupe qui détient la marque Zeekr, explique dans un communiqué sur les réseaux sociaux que cette voiture électrique n’était pas bien préparée pour l’événement, ce qui explique qu’un visiteur a pu démarrer la conduite. Mais qu’en est-il du responsable de ce chaos ? S’agit-il de la marque qui n’a pas fait les vérifications nécessaires ou est-ce la personne qui a effectué un geste malencontreux à son bord ?

Un reportage publié par la télévision chinoise montre le chaos suite à l’incident, les dégâts sur le véhicule, la venue des secours mais aussi des forces de l’ordre. Certes, la vitesse n’était pas excessive mais à faible portée et sur un corps humain qui n’est pas protégé, les dégâts sont violents. Ce qui explique les blessures graves de cinq visiteurs.

Rassurez-vous : votre voiture électrique ne deviendra jamais folle d’un coup et ne se mettra pas à percuter tout le monde. Mais cet épisode nous rappelle que l’erreur humaine existe, malheureusement. Et parfois, elle cause de graves blessures. Reste à espérer que les personnes percutées se rétablissent, notamment l’enfant.