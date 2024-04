Voiture électrique : remplissez cette ligne des impôts pour faire des économies

© Envato

Si vous avez installé une borne de recharge pour voiture électrique en 2023, bénéficiez de jusqu’à 300 euros de réduction d’impôt

Pour cela, il faut remplir une case lors de votre déclaration, la méthode est expliquée ci-dessous

Cette réduction passe à 600 euros pour une déclaration commune

Les déclarations d’impôts 2024 pour l’année fiscale 2023 sont ouvertes et comme toujours, il y a certaines choses à savoir en remplissant les nombreuses cases. Parmi les éléments à prendre en compte, l’une d’elles est particulièrement utile si vous avez installé une borne de recharge à domicile pour votre voiture électrique, l’an dernier.

Jusqu’à 300 euros de réduction d’impôt

Les voitures électriques n’ont jamais été aussi populaires et forcément, des constructeurs proposent des bornes de recharge à la vente. Même dans le domaine du discount puisque Lidl a commercialisé les siennes. Comme le rappelle L’Internaute, leur prix varie entre 500 et 2000 euros et ce coût, vous pouvez le réduire en cas d’installation dans votre domicile entre le 1er janvier et le 31 décembre 2023.

Le fisc permet 300 euros de réduction d’impôt sur le prix d’installation d’une borne de recharge à domicile pour votre voiture électrique. Ce qui correspond à 75% du coût total de l’installation mais sans dépasser la limite de 300 euros. Puisqu’en général, le tarif est au-dessus, la plupart des contribuables bénéficient d’une remise de 300 euros.

Cette réduction d’impôts se limite à une installation par personne et par maison. Dans le cadre d’une déclaration commune, deux bornes de recharges peuvent être prises en compte lors de la déclaration pour une remise qui double, passant de 300 euros à 600 euros.

Pour bénéficier de cette réduction, connectez-vous sur votre session impots.gouv.fr puis rendez-vous sur votre déclaration. Si vous l’avez déjà fait, rassurez-vous puisqu’il est possible de la modifier avant la date limite.

Au début de votre déclaration, cochez la case “Réductions et crédits d’impôt : dons, frais de garde d’enfants, emplois à domicile, cotisations syndicales, prestations compensatoires, etc.” lorsque vous êtes sur la page “Sélectionnez ci-dessous les rubriques que vous souhaitez faire apparaître”.

Ensuite, cliquez plusieurs fois sur “Suivant” jusqu’à la page “Vos charges”. Dans le cas d’une borne de recharge installée dans votre résidence principale, entrez le montant de votre installation figurant sur la facture à la case 7ZQ. Si c’est votre résidence secondaire, c’est la case 7ZS.

Le calcul et la réduction s’appliquent automatiquement mais à la fin de votre déclaration, sur la page “Résumé de votre déclaration”, pensez à bien vérifier le calcul en vous rendant à la ligne “Réductions d’impôts” puis en sélectionnant “Consulter le détail du calcul”.

