ChatGPT a changé de ton : OpenAI veut que son IA soit « plus fun » à utiliser

OpenAI vient de pousser une mise à jour de GPT-5.5 Instant, le modèle par défaut de ChatGPT utilisé par des centaines de millions de personnes chaque jour. L’objectif affiché : rendre les conversations « plus fun ». Derrière cette formulation volontairement décontractée, la troisième retouche du modèle en sept semaines traduit un virage stratégique assumé : la course à l’IA ne se gagnera peut-être pas sur les benchmarks, mais sur le plaisir qu’on prend à discuter avec elle.

ChatGPT vient de recevoir sa troisième mise à jour en sept semaines. Cette fois, OpenAI ne travaille pas la puissance de calcul, mais la qualité de la conversation. © Shuttershock

La plupart des gens qui utilisent ChatGPT ne lui demandent pas de résoudre des équations différentielles. Ils cherchent un restaurant, préparent un voyage, hésitent entre deux achats, demandent un conseil sur un mail délicat ou veulent simplement qu’on les aide à réfléchir à voix haute. C’est exactement ce terrain qu’OpenAI travaille avec cette mise à jour.

Comprendre ce que vous voulez vraiment, pas ce que vous écrivez littéralement

GPT-5.5 Instant est désormais censé mieux identifier l’intention derrière une question : est-ce que l’utilisateur cherche une recommandation concrète, un soutien émotionnel, une analyse détaillée ou une réponse expéditive ? Le modèle adapte son registre en conséquence. OpenAI annonce aussi une meilleure gestion des contraintes multiples (« un hôtel à moins de 150 € la nuit, à 10 minutes à pied de la plage, avec un parking gratuit et qui accepte les chiens »), des recommandations shopping et locales plus cohérentes, et une capacité accrue à encaisser un retour négatif sans se répéter bêtement.

We have a new version of GPT-5.5 Instant for you, and it's much more fun to talk to.



Our most-used model is now better at understanding the intent behind a question and adapting its response accordingly.



It also handles complex constraints more reliably and makes shopping and… — OpenAI (@OpenAI) June 24, 2026

C’est la troisième retouche du modèle depuis son lancement le 5 mai. La première visait la réduction des hallucinations (-52,5 % sur les sujets sensibles comme la médecine et le droit). La deuxième travaillait la concision et la lisibilité. Celle-ci s’attaque à quelque chose de plus subtil : le feeling. OpenAI parie que la bataille de l’IA grand public se jouera sur la qualité de la relation, sur ce sentiment diffus que « ça comprend ce que je veux dire ». La mise à jour est déjà disponible pour les abonnés payants, et arrivera chez les comptes gratuits sous 24 heures.

Source : OpenAI, post sur X, 24 juin 2026 ; release notes ChatGPT help.openai.com