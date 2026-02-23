OpenAI préparerait un nouvel abonnement ChatGPT à 100 $ par mois

Pro Lite à 100 $ : simple rumeur ou évolution stratégique d’OpenAI ?

Des éléments repérés dans le code de l’application web par le développeur Tibor Blaho évoquent l’apparition d’un plan baptisé ChatGPT Pro Lite, affiché à 100 dollars par mois. Aucune annonce officielle n’a été faite par OpenAI, mais ce type d’indice dans l’interface laisse généralement présager un lancement en préparation.

Aujourd’hui, la structure tarifaire actuelle présente un écart important : l’offre Plus à 20 dollars par mois d’un côté, et l’offre Pro à 200 dollars de l’autre (avec une formule Go à 8 dollars disponible dans certains pays). Entre ces deux niveaux, de nombreux utilisateurs intensifs (freelances, développeurs, chercheurs ou profils techniques) estiment manquer une option intermédiaire. Un abonnement positionné à 100 dollars viendrait logiquement combler cet espace, en proposant davantage de ressources que Plus, sans atteindre le coût élevé de Pro.

Les références détectées suggèrent un plan plus généreux en matière de quotas, notamment pour les modèles axés sur le deep reasoning. Certaines estimations évoquent un volume d’utilisation trois à cinq fois supérieur à celui de l’offre Plus, ainsi qu’un accès plus confortable à des outils de développement comme Codex. À ce stade, il ne s’agit toutefois que d’indices techniques et non de spécifications confirmées.

Cet ajustement tarifaire s’inscrit dans un contexte financier exigeant

Le développement et l’exploitation des modèles d’intelligence artificielle nécessitent des ressources de calcul massives, dont les coûts augmentent fortement. Pour une entreprise comme OpenAI, mieux segmenter ses abonnements permettrait d’optimiser les revenus par utilisateur tout en finançant l’expansion de ses infrastructures.

La pression concurrentielle joue également un rôle. Selon les classements de trafic web publiés par Similarweb, ChatGPT reste leader, mais Gemini gagne du terrain et consolide sa place de numéro deux. Dans ce contexte, proposer une offre intermédiaire pourrait limiter les départs d’utilisateurs intensifs tentés par des alternatives plus compétitives ou mieux adaptées à leurs besoins.

Par ailleurs, certaines décisions récentes, telles que le retrait de GPT-4o de l’interface principale, ont suscité des réactions visibles au sein de la communauté. Cela rappelle que les abonnés ne paient pas uniquement pour un volume d’usage, mais aussi pour l’accès à des modèles spécifiques et à une expérience jugée cohérente avec leurs attentes.