ChatGPT est au ralenti, OpenAI confirme une dégradation du service

Vous trouvez que ChatGPT est plus lent qu’à l’accoutumée ce mercredi ? OpenAI confirme que son API souffre de soucis de latence et d’erreurs. Des mesures correctives ont été prises.

ChatGPT n’est pas en grande forme ce mercredi. Sur sa page dédiée aux incidents, OpenAI signale d’importants problèmes de latence et des erreurs sur son API. Les services tiers s’appuyant sur les modèles GPT risquent ainsi d’être touchés, paralysant le flux de travail des utilisateurs concernés. Les problèmes ont débuté en fin d’après-midi. “Nous avons appliqué les mesures d’atténuation et surveillons le rétablissement”, indique l’entreprise.

L’API de ChatGPT souffre de problèmes de latence

En outre, les utilisateurs Android de ChatGPT Business peuvent rencontrer des difficultés pour changer d’espace de travail. “Nous enquêtons et vous tiendrons informés dès que nous aurons plus d’informations”, précise le géant de l’intelligence artificielle, déjà confronté à une grosse panne de ChatGPT il y a seulement quelques semaines.

Nous ignorons encore quand tout reviendra à la normale. Vous pouvez consulter la page d’état des services d’OpenAI pour suivre l’évolution de la situation.