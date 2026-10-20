ChatGPT : ce nouvel outil va vous faire gagner un temps précieux au travail

OpenAI déploie ChatGPT Slides, un nouvel outil collaboratif qui permet de créer des présentations soignées à partir de votre conversation et de vos fichiers. On vous détaille ce qu’il faut savoir à son sujet et les abonnements éligibles.

© Gemini / Tom’s Guide

Google Workspace peut trembler. Le mois dernier, OpenAI a lancé l’Espace (Space), une interface de travail collaborative où il est possible de créer facilement des documents évolutifs avec ChatGPT et vos collègues. Certains outils manquaient toutefois à l’appel. Quelques semaines plus tard, l’entreprise annonce le lancement de Slides, sa fonctionnalité dédiée à la création de présentations, accessible aux abonnés Pro, Business et Enterprise.

ChatGPT Slides : OpenAI lance son outil de création de présentations

“Transformez une conversation ou un modèle en diapositives interactives. Invitez votre équipe à les modifier et à donner son avis, et laissez ChatGPT ou votre outil de mise à jour se charger des modifications. Présentez-les dans ChatGPT ou exportez-les vers PowerPoint ou Google Slides”, résume OpenAI pour présenter cette fonctionnalité qui s’annonce bien pratique pour les professionnels.

ChatGPT Slides has new ways to get your deck ready—and get everyone on the same page.



• Work together in real time in ChatGPT: Share decks, edit together, and leave comments. Ask ChatGPT or your dot to turn feedback into updates.



• Edit right on the slide: Click to change… pic.twitter.com/tTxwf6cZdA — ChatGPT (@ChatGPT) October 19, 2026

Charte graphique, bilan trimestriel, lancement d’un nouveau produit, rapport annuel d’impact… Vous pouvez demander à ChatGPT de transformer une conversation, des fichiers ou un plan en diapositives. Il est possible de s’appuyer sur les modèles proposés par OpenAI mais aussi de générer des images personnalisées ou d’intégrer vos propres visuels pour nourrir votre présentation.

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ChatGPT transforme vos fichiers et vos conversations en diapositives

“Éditez directement sur la diapositive : Cliquez pour modifier le texte, mettre à jour les graphiques, et déplacer ou redimensionner les images et les formes”, précise OpenAI. Vous pourrez ensuite partager votre présentation avec vos collègues et définir qui peut la consulter, l’annoter ou la modifier. Les personnes disposant des droits nécessaires pourront travailler simultanément sur les mêmes diapositives et laisser des commentaires.

Vous pourrez également mentionner ChatGPT pour lui demander d’appliquer des modifications en tenant compte des retours de l’équipe. Une fois vos diapositives achevées, vous pourrez les présenter directement dans ChatGPT ou les exporter au format PowerPoint, Google Slides ou PDF.