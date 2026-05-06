Vous utilisez Excel ou Sheets ? ChatGPT va vous mâcher le travail

ChatGPT se mue en extension pour Excel et Google Sheets. L’outil permet aux utilisateurs d’analyser leurs données, de générer des formules et de mettre à jour leurs feuilles de calcul en langage naturel, sans manipulation complexe.

Pour nous aider à gagner en productivité, les IA génératives s’immiscent dans les logiciels que nous utilisons au travail. OpenAI vient d’annoncer le lancement en bêta de ChatGPT pour Excel et Google Sheets. Disponible dans le monde entier, cette extension permet d’analyser de gros volumes de données, de générer des formules complexes ou de structurer des tableaux complets à partir de simples prompts rédigés en langage naturel. Le tout sans quitter votre tableur.

L’agent conversationnel “peut aider à analyser des données désordonnées, rédiger des formules, mettre à jour des feuilles de calcul et expliquer ce qu’il fait en cours de route”, souligne l’entreprise. La version bêta est pour le moment réservée aux utilisateurs payants (ChatGPT Business, Enterprise, Edu, Teachers et K-12, ChatGPT Pro et ChatGPT Plus).

ChatGPT is now available as an add-on in Excel and Google Sheets.



It can help analyze messy data, write formulas, update spreadsheets, and explain what it’s doing along the way—without leaving your spreadsheet.



Powered by GPT-5.5.https://t.co/XEH9AqKXnQ pic.twitter.com/qfdXKzym6r — ChatGPT (@ChatGPTapp) May 5, 2026

Comment utiliser ChatGPT sur Excel et Google Sheets ?

Voici la marche à suivre pour l’invoquer :

Sur Excel : cliquez sur Accueil > Compléments, puis recherchez “ChatGPT”. Une fois installée, l’extension apparaît directement dans le ruban au-dessus de votre classeur. Ouvrez-la, puis connectez-vous avec le compte OpenAI associé à votre abonnement.

Sur Google Sheets : cliquez sur Extensions > Modules complémentaires > Télécharger des modules complémentaires et recherchez “ChatGPT“. Installez l’extension, ouvrez-la, puis connectez-vous à votre compte OpenAI.

Vous disposez désormais d’un nouvel assistant intelligent. Vous pouvez partir de zéro avec une feuille de calcul vierge ou enrichir une feuille existante. Analyse de données, prévisions, plans financiers… Il suffit de décrire votre objectif et ChatGPT se chargera de générer une feuille structurée avec des formules intégrées.

Vous pouvez interroger directement vos données pour obtenir des résumés sur l’ensemble des onglets. Le chatbot vous aide à comprendre les formules, identifier et corriger les erreurs, mettre en exergue des tendances et convertir vos données en informations exploitables. En bon pédagogue, l’agent conversationnel explique chacune de ses actions et indique les cellules utilisées ou modifiées. Il vous demandera évidemment votre aval avant toute modification.

Il s’agit toutefois d’une version bêta encore perfectible. “Vérifiez toujours les formules, les calculs et les résumés avant de les partager ou de vous y fier”, précise OpenAI. Pour rappel, Google et Microsoft intègrent déjà leurs IA natives dans leurs tableurs respectifs : Gemini dans Sheets et Copilot dans Excel. Ces outils sont également réservés aux abonnés payants (Google One AI Premium, Workspace ou Microsoft 365 Copilot).