ChatGPT intègre les discussions à plusieurs pour le travail en équipe

OpenAI introduit de nouveaux outils pour faire de ChatGPT un véritable partenaire collaboratif, qui peut s’intégrer naturellement dans les échanges et le travail de groupe.

© Envato

Nouveau mode collaboratif : ChatGPT arrive dans les conversations de groupe

L’intelligence artificielle continue d’évoluer dans notre quotidien, et OpenAI franchit une nouvelle étape. Désormais, on peut discuter à plusieurs avec ChatGPT dans un même espace, au lieu de parler seul avec l’IA. Cette approche collective ouvre la porte à des usages entièrement nouveaux, bien au-delà du simple échange individuel qui caractérisait jusqu’ici l’outil.

OpenAI teste cette nouveauté dans quatre pays de la zone Asie-Pacifique : Japon, Nouvelle-Zélande, Corée du Sud et Taïwan. Plusieurs personnes peuvent maintenant se retrouver dans un même salon où ChatGPT agit comme un soutien, un facilitateur ou un conseiller. Le principe ressemble aux applications de messagerie, mais avec en plus une IA qui aide le groupe à prendre des décisions et à organiser ses idées.

Les usages envisagés sont multiples

Cette nouvelle IA collaborative peut être utile dans de nombreux domaines, par exemple pour élaborer un itinéraire de voyage, organiser un événement, réfléchir à plusieurs sur un projet ou encore trancher collectivement sur des choix pratiques.

OpenAI y voit un premier pas vers un ChatGPT véritablement intégré dans les échanges humains, qui sera capable d’apporter de la cohérence, du contexte et de la structure à des discussions entre plusieurs utilisateurs.

Comment créer un groupe de discussion ?

C’est simple. Le créateur ouvre un salon via une icône dédiée, puis partage un lien d’invitation. Jusqu’à vingt participants peuvent rejoindre l’espace, chacun avec un profil personnalisé. Le système reste flexible puisqu’un membre ayant accès au lien peut ajouter d’autres participants, sous réserve de validation par l’organisateur.

Les groupes de discussion utilisent GPT-5.1 Auto. Ce système adapte tout seul la puissance du modèle selon le type de compte et le contenu du message. Ainsi, chaque personne du groupe reçoit une réponse vraiment ajustée à son niveau d’accès.

ChatGPT adopte également un rôle plus nuancé. Plutôt que de répondre à tout instant, il est conçu pour intervenir uniquement lorsqu’une contribution est réellement utile, ou lorsqu’un membre l’appelle explicitement.

Les groupes profitent aussi d’outils variés : partage de documents et d’images, recherche contextuelle, génération d’illustrations, dictée vocale, réactions par emojis et encore personnalisation du ton et du comportement de l’agent en fonction des consignes du groupe.

Pour la sécurité, certaines limites se mettent en place automatiquement si un participant est mineur, afin d’éviter les contenus sensibles. L’historique de chacun reste aussi protégé, grâce à une séparation entre les conversations privées et les discussions de groupe.

Comme il s’agit d’un programme pilote, OpenAI ajustera cette fonctionnalité en fonction des retours des utilisateurs avant de la rendre disponible à plus grande échelle. Si les résultats sont concluants, les conversations de groupe pourraient bientôt devenir une nouvelle manière d’utiliser ChatGPT.