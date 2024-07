Oubliez PowerPoint, Gemini peut créer des présentations en un clin d’œil

© Envato

Lors de la conférence Google I/O 2024 qui s’est tenue il y a quelques semaines, Google a dévoilé une kyrielle de fonctionnalités assistées par l’IA. Certaines ont toutefois été éclipsées à l’instar de Google Vids, un outil capable de générer rapidement des vidéos de présentation à l’aide de Gemini. Alors que la phase de test vient tout juste de démarrer, focus sur cette fonctionnalité qui pourrait bien faire de l’ombre à terme à PowerPoint et consorts.

Google Vids est une nouvelle application Workspace conçue pour créer et éditer des vidéos. Il est possible d’insérer dedans des images et des vidéos d’archives, du texte et une voix off. Cet outil s’adresse aux professionnels qui ont besoin de créer rapidement des présentations, par exemple pour une réunion avec des clients indécis.

Google Vids, un outil pour générer rapidement des présentations

Pour l’utiliser, il suffit de décrire simplement en langage naturel ce que vous souhaitez générer. Il est également possible de sélectionner l’un des modèles disponibles. Une fois la première vidéo générée, vous pourrez apporter d’autres modifications en ajoutant des images, des graphiques, une voix off ou encore des séquences vidéo. Google Vids vous permet d’exploiter une bibliothèque de contenus libres de droit.

Pour le moment, Google Vids est seulement disponible en version préliminaire dans Workspace Labs. Puisqu’il s’agit d’un outil conçu pour le travail, Google ne prévoirait pas de le déployer pour les utilisateurs non-Workspace. En marge de Google Vids, le géant de la tech planche également sur un générateur de vidéos à la Sora baptisé Google Veo. Il serait capable de produire des vidéos hautement qualitatives de plus d’une minute.