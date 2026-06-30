Gemini peut désormais vous faire gagner un temps fou au travail

Gemini peut faire office de scribe pendant vos réunions Google Meet grâce à la fonctionnalité “Prendre des notes pour moi”, désormais disponible en français. De quoi vous faire gagner du temps tout en vous évitant la corvée de tout transcrire à la main.

Gemini continue de s’immiscer dans les applications de Google Workspace pour doper votre productivité. Le géant de l’IA générative vient d’annoncer que les abonnés Google AI Pro et Ultra pouvaient dégainer la fonctionnalité “Prendre des notes pour moi” dans Google Meet. Plusieurs langues sont désormais prises en charge dont le français.

Le principe ? “Laissez Gemini prendre des notes pour que vous puissiez vous concentrer sur la discussion”, résume Google. En autorisant l’IA à se muer en scribe, vous vous épargnerez en outre la corvée de tout mettre en forme.

Gemini peut prendre des notes pendant vos réunions Google Meet

Concrètement, le chatbot transcrira la conversation et créera un résumé avec les points clés. Vos notes seront automatiquement enregistrées dans un fichier Google Doc accessible sur votre Drive. À l’issue de la réunion, vous recevrez aussi un courriel contenant le résumé et les informations importantes à traiter.

Les abonnés à Google AI Pro ou Ultra, ainsi que les clients Workspace éligibles, peuvent dès à présent activer cette fonctionnalité bien pratique pendant leurs réunions Google Meet. Pour ce faire, il suffit de cliquer sur l’icône en forme de crayon située en haut de la fenêtre d’appel.

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Il est également possible de l’activer de manière permanente dans les paramètres de Google Meet, au sein de la section dédiée aux enregistrements des réunions. Dans les deux cas, les participants seront informés de son activation pendant la visioconférence.