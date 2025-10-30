ChatGPT : 4 astuces puissantes que tout le monde devrait connaître

ChatGPT a pris une place prépondérante dans la vie des internautes. Mais certains ignorent encore comment tirer pleinement parti de l’IA d’OpenAI. Voici quelques conseils incontournables pour bonifier vos prompts.

Les IA génératives comme ChatGPT sont devenues de véritables compagnons de route. Nous les utilisons pour nous assister au travail mais aussi pour trouver une idée de repas, préparer un voyage, générer des images, éclaircir une question philosophique, confier nos idées les plus sombres, apprendre à réparer un appareil… La liste des possibilités est infinie.

Pour maximiser la qualité des réponses, il existe une kyrielle de techniques méconnues par le grand public. En voici quatre qui vous aideront à rédiger des prompts bien plus performants.

4 conseils pour écrire les meilleurs prompts sur ChatGPT

Fournir un contexte détaillé

Si vous restez trop vague dans vos prompts, le résultat ne sera pas à la hauteur de vos attentes. Détaillez votre demande, fournissez un contexte clair et assortissez le tout d’exemples concrets. Vous obtiendrez alors des réponses bien plus pertinentes.

➡️Cas pratique : si vous cherchez à contacter un recruteur, ne vous contentez pas d’écrire “Ecris moi une lettre de motivation”. Soyez beaucoup plus loquace : “Je cherche à intégrer une entreprise. Voici l’offre d’emploi qu’elle a postée il y a quelques jours (copiez-la) et quelques informations personnelles (détaillez votre formation et vos expériences significatives pour le poste souhaité).

Adopte un ton professionnel mais chaleureux qui donne envie d’en savoir plus sur ma candidature sans sonner artificiel. Mets en avant ma créativité, ma polyvalence et mon sens du travail en équipe, sans les énumérer de manière scolaire. Rédige le tout en 15 lignes maximum et conclut la lettre par une phrase d’ouverture qui invite à l’entretien”.

Lui donner plusieurs rôles

ChatGPT est bien plus performant quand vous lui donnez un rôle précis. Et vous pouvez même lui attribuer plusieurs casquettes pour optimiser une tâche ou mettre en perspective un sujet complexe.

➡️Cas pratique : vous devez rendre un rapport à votre supérieur. Ce prompt vous aidera à maximiser la qualité de votre travail : “Agis d’abord comme un assistant administratif : trie ces informations par ordre de priorité. Puis prends ta casquette de rédacteur pour générer un compte rendu clair. Enfin, passe en mode formateur informatique : détaille-moi comment j’aurais pu automatiser cette tâche sur un logiciel”.

Donner des consignes récurrentes

Vous utilisez régulièrement le chatbot pour la même tâche ? Vous souhaitez qu’il vous réponde toujours de la même manière ? Il est possible de configurer des instructions personnalisées dans les paramètres de ChatGPT. Cela vous fera gagner un temps fou. Vous n’aurez plus à répéter les mêmes consignes à chaque nouveau prompt.

➡️Cas pratique : voici un exemple d’instructions personnalisées que vous pouvez donner à ChatGPT : “Je suis un community manager travaillant pour plusieurs marques sur les réseaux sociaux. J’ai besoin de créer du contenu engageant et créatif pour un public de CSP+. Quand je te soumets un sujet de campagne, propose moi des idées concrètes et créatives pour des publications TikTok, Instagram, Facebook et X. Génère des visuels liés au sujet, donne des hashtags pertinents, des ébauches de texte et des suggestions pour améliorer l’engagement”.

Pour modifier les instructions personnalisées :

Sur PC , cliquez sur votre icône de profil dans le coin inférieur gauche pour accéder à l’onglet Personnalisation .

, cliquez sur votre icône de profil dans le coin inférieur gauche pour accéder à l’onglet . Sur smartphone, dépliez le volet de gauche puis cliquez sur votre avatar pour ouvrir les Paramètres > Personnalisation.

Outre les instructions, vous pouvez aussi configurer la personnalité de ChatGPT (joyeux et flexible, critique et sarcastique, efficace et direct, attentionné et compréhensif, curieux et enthousiaste). Notez enfin qu’il est possible de désactiver les instructions personnalisées en décochant le bouton.

Structurer son prompt avec des sections

Pour écrire un prompt de compétition, il est également recommandé de le découper en plusieurs sections comme si vous rédigiez un mini-brief professionnel. Vous obtiendrez alors des réponses cohérentes et bien structurées.

➡️Cas pratique : vous devez organiser l’anniversaire d’un proche. Voici comment fractionner votre requête :