Comment mettre un accent à une majuscule sur Mac et PC ?

Comment mettre un accent sur une majuscule ?

Que ce soit juste pour votre culture générale ou dans le cadre de votre travail, il peut être intéressant de savoir mettre un accent sur une majuscule avec un clavier, que ce soit sur PC ou sur Mac.

Dans cet article, nous vous expliquons pourquoi c’est important en français et surtout, comment il faut faire pour mettre un accent sur une majuscule, comme on le fait avec une minuscule.

Pourquoi une majuscule doit-elle être accentuée ?

Avec la généralisation de l’écriture informatique et numérique, l’accentuation des majuscules est désormais plus que recommandée. L’Académie française elle-même affirme que l’accent sur une majuscule présente une valeur orthographique pour la langue française, car son absence engendre un ralentissement de la lecture, une hésitation sur la prononciation, et peut même induire le lecteur en erreur. L’absence d’un accent sur une majuscule est, par ailleurs, considéré comme une faute d’orthographe.

Comment mettre un accent sur une majuscule sur PC Windows ?

L’utilisation de raccourcis clavier pour accentuer une lettre majuscule est pratique si votre ordinateur n’a pas de pavé numérique. Cette méthode consiste à utiliser successivement deux raccourcis clavier. La première combinaison permet d’avoir l’accent désiré, tandis que la seconde permet d’avoir la majuscule, comme suit :

À (a majuscule accent) : Ctrl + Alt + 7 puis Maj + A

: Ctrl + Alt + 7 puis Maj + A É (e majuscule accent aigu) : Ctrl + 4 puis Maj + E

: Ctrl + 4 puis Maj + E È (e majuscule accent grave) : Ctrl + Alt + 7 puis Maj + E

: Ctrl + Alt + 7 puis Maj + E Ç (c cédille majuscule) : Ctrl+, puis Maj + C

Alternativement, vous pouvez utiliser l’American Standard Code for Information Interchange, connue sous l’acronyme ASCII. Attention en revanche puisqu’elle nécessite que votre clavier soit équipé d’un pavé numérique.

À (a majuscule accent) : Alt + 0192

: Alt + 0192 É (e majuscule accent aigu) : Alt + 0201

: Alt + 0201 È (e majuscule accent grave) : Alt + 0200

: Alt + 0200 Ç (c cédille majuscule) : Alt + 0199

: Alt + 0199 Ù (u majuscule accent grave) : Alt + 0217

À lire : iPhone : comment améliorer ou modifier le clavier ?

Comment mettre un accent sur une majuscule sur Mac (macOS) ?

Le processus est un peu plus facile sur Mac que sur PC Windows à partir du moment où vous activez une option bien pratique.

Rendez-vous dans le menu Pomme, puis, dans Préférences Système… ou dans Réglages du système… en fonction de votre version macOS. Allez ensuite dans le menu Clavier.

Sous Entrée de texte, vous avez le sous-menu Méthode de saisie (sur macOS Ventura). Assurez-vous d’avoir choisi la méthode de saisie ABC – AZERTY .

. Avec cette méthode de saisie, il vous suffira d’appuyer sur la touche majuscule de votre clavier et la lettre correspondante pour qu’elle s’affiche en majuscule, que ce soit À (touche 0), É (touche 2), Ç (touche 9) ou È (touche 7). Pour Ù, la touche correspond à la touche % située à droite de la touche M sur votre clavier.

Voilà, vous savez désormais comment accentuer vos majuscules, que cela soit sur PC Windows ou sur un Mac. Notez, en dernier lieu, que la méthode sous Linux est plutôt simple : il suffit d’appuyer sur Verr. Maj puis sur la touche minuscule accentuée afin d’obtenir la majuscule correspondante.