iPhone : comment améliorer ou modifier le clavier ?

Le clavier que vous utilisez sur votre iPhone est extrêmement important. Après tout, c’est lui qui vous permet de communiquer avec les gens ou d’utiliser vos applications. Vous avez donc besoin d’un clavier facile, pratique et confortable à utiliser.

Il doit également être personnalisé selon vos envies, afin que vous ayez toutes les fonctionnalités dont vous avez besoin, littéralement à portée de main. Voici comment modifier le clavier de votre iPhone à votre guise, ainsi que les personnalisations, les ajustements et les apps tierces à prendre en compte.

Comment modifier ou ajouter un clavier sur iPhone ?

Pour ajouter un clavier (dans une autre langue, en anglais par exemple), allez dans Réglages > Général > Clavier > Claviers puis sélectionnez Ajouter un clavier… :

Pour modifier le clavier de votre iPhone, allez dans Réglages > Général > Clavier. Ici, vous pouvez modifier ceux que vous avez déjà installés ainsi que activer ou désactiver les fonctionnalités du clavier.

Plusieurs options s’offrent à vous dans le sous-menu Clavier :

Majuscules automatiques : taper une phrase mettra automatiquement la première lettre en majuscule.

Correction automatique : si le téléphone pense que vous avez mal orthographié un mot, il le corrigera pour vous.

Orthographe : votre iPhone souligne les fautes.

Majuscules verrouillées : la touche de verrouillage des majuscules est activée.

Prédiction : votre iPhone vous proposera toujours trois mots à mettre après, au-dessus du clavier.

Ponctuation intelligente : une fonctionnalité relativement nouvelle, arrivée avec iOS 11. Elle convertit automatiquement les guillemets droits en guillemets bouclés, en plus de convertir deux traits d’union (–) en un tiret cadratin (—).

Saisie gestuelle : vous pouvez taper sur votre clavier en faisant glisser chaque mot avec un doigt.

Aperçu du caractère : lorsque cette option est activée, appuyez sur une lettre pour la faire apparaître en grand sur l’écran, de sorte que vous sachiez quelle lettre vous venez de frapper. Ceci est inestimable lors de la saisie de mots de passe cachés derrière des astérisques. Cela réduit les fautes de frappe.

Raccourci « . » : appuyer sur la barre d’espace insérera un point suivi d’un espace. Cela rend la saisie un peu plus rapide.

Comment télécharger un autre clavier sur iPhone ?

Bien que le clavier iOS natif soit assez bon, certaines personnes peuvent trouver que le clavier de base ne suffit pas à leurs besoins. Si tel est le cas, voici trois claviers tiers très appréciés des utilisateurs.

Gboard

Gboard est probablement le meilleur clavier tiers de tous les temps, un incontournable si vous êtes un grand fan de Google. Son texte prédictif est fantastique et il intègre divers services Google, y compris, Google Traduction. Si vous envoyez des messages dans une langue étrangère, Gboard traduira à la volée pour vous. Vous pouvez également installer plusieurs langues et différents thèmes.

Télécharger Gboard

SwiftKey

SwiftKey a été racheté par Microsoft. Il a reçu de bonnes critiques et profite aujourd’hui d’une base d’utilisateurs fidèles. Il profite des mêmes fonctionnalités que Gboard : thèmes personnalisables, correction automatique, GIF, Microsoft Translator, frappe par balayage, etc.

Télécharger SwiftKey

Grammarly

Si vous avez besoin de quelque chose pour vérifier votre orthographe et votre grammaire, mais que vous préférez avoir plus de contrôle dessus, alors Grammarly est votre meilleur ami. Au fur et à mesure que vous tapez, il mettra en évidence les erreurs et suggérera des améliorations, mais il ne le changera pas automatiquement pour vous comme le ferait la correction automatique standard.

Télécharger Grammarly

Comment changer le clavier sur l’iPhone

Pour utiliser un autre clavier, ouvrez l’application et suivez les instructions pour l’installer. Puis une fois installé, rendez-vous dans une application qui ouvrira votre clavier (comme Messages). Appuyez sur le globe dans le coin inférieur gauche de l’écran, et un menu apparaîtra montrant vos claviers installés. Appuyez sur celui que vous voulez et l’iPhone l’activera. Vous pourrez même le déplacer à gauche ou à droite.