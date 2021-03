Confinement 2021 : calculez le rayon de 10 km pour vos sorties autorisées autour de chez vous

Crédit : Géoportail

La pandémie de Covid-19 continue malheureusement sa progression dans l’Hexagone avec les différents variants. C’est donc vital que tous les citoyens respectent les consignes sanitaires données par le gouvernement. Respecter la distanciation sociale, se laver souvent les mains ou encore désinfecter sa maison.

Ce 18 mars, c’est un retour en arrière qu’effectuent une partie de la population métropolitaine. Plusieurs régions sont confinées sept jours sur sept, et ce, pendant au moins quatre semaines à partir du 20 mars. Les zones en question sont l’Ile-de-France, les Hauts-de-France, l’Eure, la Seine-Maritime et les Alpes-Maritimes Un confinement qui vient s’ajouter au couvre-feu et non le remplacer. Ce dernier est d’ailleurs reculé d’une heure, passant à 18h.

Durant ce confinement local, le gouvernement laisse tout de même un temps de répit en extérieur. Contrairement aux confinements de 2020, les sorties quotidiennes de détente ne sont pas limitées dans le temps, simplement dans la distance. Cette limite géographique est fixée à 10 km autour du domicile. 10 km à vol d’oiseau, ce qui n’est pas évident à visualiser, mais on a une astuce pour vous y aider.

Confinés, voici votre calculateur de papier toilette pour estimer le prochain ravitaillement

Les sorties sont maintenant limitées à un périmètre de 1 km

Une nouvelle attestation de déplacement dérogatoire sera sans doute disponible dans les prochaines heures pour les déplacements impérieux ou professionnels en journée. Pour les sorties entre 19h et 6h, celle du couvre-feu aura toujours court. Enfin, les déplacements dans un rayon de 10 kilomètres autour de votre domicile sans autre restriction ne devrait pas être assujettis à une attestation. L’obligation du port d’un justificatif de domicile semble plus probable.

Et il n’est pas simple de visualiser mentalement le périmètre autour de son domicile. Surtout si vous vivez en ville et/ou que vous avez emménagé récemment. Pas d’inquiétude, vous pouvez facilement identifier la zone dans laquelle le déplacement est autorisé grâce à la carte de Géoportail mise en œuvre par l’Institut national de l’information géographique et forestière (IGN).

Étape par étape

En premier lieu, accédez d’abord à la carte de Géoportail en cliquant ici. Une fois la carte ouverte, cliquez sur l’icône en forme de clé de serrage situé sur la partie droite de votre écran. L’onglet « Outils » s’affiche et il vous faut maintenant vous rendre dans « Mesures ». Ensuite, cliquez sur « Calculez une isochrone ».

Maintenant, l’onglet du calcul de l’isochrone s’affiche et il va vous falloir entrer votre adresse. Pour cette démonstration, nous nous placerons à Nice, au 6 avenue Jean Médecin qui est l’adresse des Galeries Lafayette. Cochez ensuite « isodistance » juste en dessous de l’adresse et rentrez 10 km dans la zone de texte en dessous. Puis, il vous suffit de cliquer sur le bouton vert « Calculez » en bas de l’onglet.

Ça y est, la carte de Géoportail affiche maintenant une zone verte qui correspond à un périmètre autorisé de 10 km autour de votre adresse choisie. Comme vous pouvez le voir, ce n’est pas un simple cercle d’un rayon de 1 km. Géoportail prend en compte dans son calcul toutes les rues, les virages, etc.

Voilà, vous savez dorénavant de quelle manière vous pouvez visualiser le périmètre des sorties autorisées autour de chez vous. Il existe des alternatives comme Calcmaps, Rayon d’Action ou même Oalley, mais aucune n’est aussi précise que la carte de Géoportail.

Source : Géoportail