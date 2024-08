Counter-Strike 2 : utiliser ces claviers relève de la triche, Valve sévit

Valve ne rigole pas avec l’égalité des chances dans Counter-Strike 2. Certains claviers de Razer et Wooting ne sont plus tolérés sur le FPS compétitif, ou plutôt l’utilisation d’une de leur fonction qui permet l’automatisation des déplacements lors des duels.

Les flemmards ne sont pas les bienvenus sur Counter-Strike 2. Valve sévit contre l’emploi de certains modèles de claviers Razer et Wooting, qui propose une automatisation des déplacements. Ceux qui voudraient immédiatement maîtriser la technique du strafing, normalement acquise après de longues heures de jeu, sont tout simplement éjectés de la partie, dès lors que Valve détecte l’usage d’une fonction d’automatisation via le clavier.

Utiliser cette fonction des clavier Razer vous vaudra un kick

Le mois dernier, Razer était le premier à ajouter à sa gamme de claviers Huntsman V3 Pro la fonction “Snap Tap”. Normalement, pour quitter momentanément le couvert d’un mur vers la droite, il faut appuyer sur la touche D, tirer en même temps à l’aide de la souris, puis relâcher la touche D pour revenir à couvert en appuyant sur Q, dans la transition la plus rapide possible. Sinon, en ayant les deux touches enfoncées, elles s’annulent l’une l’autre et le joueur reste immobile, à la merci des ennemis.

Avec le bouton “Snap Tap”, plus besoin de relâcher la touche précédente pour revenir à couvert tout en mitraillant. Le mouvement de base des duels dans CS2 ou dans Rainbow 6 Siege est totalement automatisé. La différence n’est que de quelques millisecondes, mais suffisante pour réaliser le mouvement parfait et faciliter énormément la tâche, le joueur n’ayant plus qu’à gérer la visée à la souris.

Le fabricant de claviers Wooting a rapidement suivi dans l’implémentation de cette fonction sur ses claviers, sous le nom de “Snappy Tappy”. Ce n’est pas du goût de Valve, qui a banni son utilisation. Dans un communiqué, l’éditeur de jeu vidéo indique :

Récemment, certaines caractéristiques matérielles ont brouillé la frontière entre la saisie manuelle et l’automatisation. Nous avons donc décidé de tracer une ligne claire sur ce qui est ou n’est pas acceptable dans Counter-Strike. Nous n’autoriserons plus l’automatisation (via des scripts ou du matériel) qui contourne ces compétences de base.

À l’avenir, les joueurs soupçonnés d’automatiser plusieurs actions à partir d’une seule touche seront expulsés de leur match. Le bannissement du compte comme pour d’autres méthodes de triche n’est pas prévu, pour l’instant du moins. Selon les tests de certains joueurs, la mesure est maintenant effective sur les serveurs officiels de Valve. Elle devrait s’étendre à tous les serveurs plus tard.

Espérons que cette répression n’occasionnera pas de nouvelles dérives. En octobre 2023, certains joueurs s’étaient plaints qu’ils étaient bannis dès lors qu’ils bougeaient trop vite leur souris dans Counter-Strike 2.