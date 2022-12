Coupures d’électricité : allez-vous subir une coupure de courant vendredi 9 décembre ?

RTE et Enedis vont mener un test à l’échelle nationale ce vendredi 9 décembre afin d’anticiper les prochains et éventuels délestages annoncés par le gouvernement. De quoi s’agit-il ? Serez-vous concerné par une coupure d’électricité ? On vous explique.

Des délestages possibles annoncés par le gouvernement cet hiver © Droits Réservés

Comme nous vous l’avions expliqué, le gouvernement envisage sérieusement d’imposer des coupures d’électricité fugaces et ciblées cet hiver. Cela aura pour effet de couper Internet et les télécommunications, prévient la patronne d’Orange.

Ce vendredi 9 décembre, RTE et Enedis vont organiser un test national avec comme objectif de mettre à l’épreuve un plan d’action consistant à couper l’électricité dans les zones où la consommation est trop élevée. Ce test entrainera-t-il des coupures d’électricité chez vous ?

Test national du 9 décembre : l’électricité sera-t-elle coupée chez vous ?

Rassurez-vous : non, ce test à l’échelle nationale n’entrainera aucune coupure d’électricité puisqu’il sera entièrement réalisé sur ordinateur. Il s’agit d’une simple simulation d’une surtension du réseau électrique dans plusieurs zones. D’après Enedis, ce genre d’exercice est régulièrement réalisé pendant l’année, sur une journée ou une demi-journée, en collaboration avec les préfectures.

L’information initiale provenait d’une circulaire envoyée aux préfets par le gouvernement et récupérée par franceinfo. Le document liste les « mesures de préparation et de gestion de crise en cas de survenue d’une mesure de délestage électrique programmé ». « Cela ne correspondra pas réellement à ce qui va se passer en cas de délestage et il n’y aura pas de délestage effectif cette journée », a indiqué le gestionnaire du réseau de transport d’électricité à nos confrères de BFMTV.

Les éventuelles mesures de délestages annoncées par le gouvernement pour cet hiver consisteront à couper l’électricité dans certaines zones pendant 2 heures. Ces coupures d’électricité seront annoncées à l’avance (la veille, avant 17 heures) et auront lieu entre 8 et 10 heures, 10 et 13 heures, ou 18 et 20 heures. En cas de coupures le matin, les écoles n’ouvriront que l’après-midi. Le soir, le périscolaire fermera plus tôt que prévu.

Par ailleurs, sachez que vous pourrez anticiper ces coupures grâce à la carte interactive disponible sur l’application EcoWatt (sur Android et iOS). Les zones trop gourmandes en énergie seront affichées en rouge jusqu’à 3 jours avant une coupure. Vous pouvez également vous tenir informé sur https://coupures-temporaires.enedis.fr.