Nos téléphones risquent d’être coupés cet hiver, avertit Orange

Le gouvernement envisage sérieusement d’imposer des coupures d’électricité fugaces et ciblées cet hiver. Cela aura pour effet de couper Internet et les télécommunications, prévient la patronne d’Orange.

Les télécoms seront impactés par les mesures draconiennes de cet hiver © Pixabay

Mise à l’arrêt des réacteurs nucléaires, tensions sur le marché de l’énergie, hausse des prix… Depuis plusieurs semaines, le gouvernement prévient les Français : le risque de pénurie d’électricité est grand cet hiver. Afin d’éviter une panne généralisée, des coupures ciblées seront décrétées. Ces délestages consistent à couper l’électricité ponctuellement afin de préserver la viabilité du système électrique. Et de permettre à des infrastructures prioritaires (hôpitaux, éclairage public, défense nationale) de continuer à fonctionner.

Elisabeth Borne a confirmé que l’alimentation sera coupée pendant deux heures d’affilée « en affectant alternativement des portions de département ». Les coupures surviendront lors des « pics de consommation électrique situés les jours ouvrés, sur des créneaux horaires indicatifs de 8 heures à 13 heures et de 18 heures à 20 heures », a précisé la Première ministre. Vous serez informés trois jours avant la survenue d’un délestage pendant lequel l’utilisation d’une batterie de secours domestique pourrait être salvatrice.

Délestage : même les numéros de secours seront injoignables

Lors de ces périodes de vache maigre, les usagers seront privés de réseau, comme le rappelle la DG d’Orange Christel Heydeman face à la la Commission des affaires économiques du Sénat. Concrètement, il sera impossible d’utiliser Internet, d’appeler des correspondants et même de joindre les urgences. « Si les services mobiles sont éteints pendant deux heures, il n’y aura pas d’accès au numéro d’urgence », confirme la patronne de l’opérateur. Une information pour le moins préoccupante…

« Il pourrait y avoir des situations dans lesquelles il y a de l’électricité dans un appartement, mais pas de réseau mobile, ou le contraire, si l’habitation et l’antenne ne sont pas dans la même zone » pour les délestages. Il est effectivement probable qu’Enedis coupe les vannes « par plaques ». Et l’antenne et le domicile peuvent très bien être sur des plaques différentes.

La sobriété énergétique est le maître-mot de cet hiver. Enedis peut couper votre ballon d’eau chaude entre 12 et 14 heures, et ce jusqu’au 15 avril prochain. Les FAI se sont également engagés à déployer un mode veille sur leurs box Internet en cas d’inactivité prolongée ou d’absence d’appareils branchés en WiFi.