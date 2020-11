Covid-19 : les lésions cutanées violettes sont des symptômes graves de l’infection

La Covid-19 se manifeste généralement par l’apparition de plusieurs symptômes. Certains sont plus sévères que d’autres et peuvent révéler une infection grave. Selon une nouvelle étude, c’est par exemple le cas des lésions cutanées violettes.

Représentation du virus SARS-CoV-2 responsable de la Covid-19 – Crédit : Image par PIRO4D / Pixabay

L’une des particularités de la Covid-19 qui est responsable de la pandémie depuis déjà plusieurs mois est que les symptômes peuvent différer d’un patient à un autre. Ces derniers peuvent même être asymptomatiques. Les symptômes fréquents qui sont communs à de nombreuses maladies sont la toux, la fièvre et la fatigue. Cependant, d’autres symptômes sont bien plus caractéristiques de la contamination par le SARS-CoV-2. Il y a par exemple la perte de goût et de l’odorat. D’ailleurs, la menthe poivrée et l’huile de noix de coco sont deux odeurs spécifiques liées à la Covid-19.

Le purpura rétiforme est un symptôme grave de la Covid-19 qui ne doit pas être négligé

Depuis le mois d’avril, un symptôme assez particulier a été identifié chez plusieurs patients positifs au coronavirus. Il s’agit de lésions cutanées, ressemblant à des engelures, qui peuvent se manifester sur les orteils ou sur la partie supérieure du pied. Le surnom d’« orteils covidés » a alors été donné à ce symptôme précoce de l’infection.

Selon une nouvelle étude menée par l’European Academy of Dermatology and Venereology (EADV), un autre type de lésions cutanées est encore plus grave que les orteils covidés. En effet, 100 % des patients malades qui étaient atteints de purpura rétiforme ont dû être hospitalisés. À titre de comparaison, l’hospitalisation a été requise pour seulement 16 % des malades présentant des orteils covidés.

Pour information, le purpura se présente sous la forme de mini hémorragies. Elles apparaissent au niveau des muqueuses ou de la peau. Ces lésions cutanées sont de couleurs violettes et surviennent généralement sur les extrémités du corps ou au niveau de la région glutéale. Ainsi, les personnes présentant des lésions cutanées violettes doivent être rapidement dépistées, même si elles n’ont pas d’autres symptômes. D’ailleurs, des chercheurs ont récemment mis au point un test très rapide de 30 secondes pour lequel il suffit de tousser. Une intelligence artificielle est même capable de diagnostiquer la Covid-19 en se basant uniquement sur le son de la toux.

Source : BGR