Covid-19 : vous êtes peut-être malade si vous n’arrivez pas à sentir ces deux odeurs

Le virus SARS-CoV-2 responsable du Covid-19 – Crédit : CDC

Le Covid-19 n’affecte pas tout le monde de la même manière. Les symptômes sont divers et variés. Il y a les symptômes les plus fréquents qui sont d’ailleurs communs à de nombreuses maladies comme la fièvre, la toux sèche et la fatigue. Ensuite, les symptômes un peu moins fréquents comprennent les courbatures, les maux de tête, la conjonctivite, la perte de l’odorat, la perte du goût et même les lésions sur les pieds. D’ailleurs, ce dernier symptôme fait généralement son apparition avant les autres. Enfin, les symptômes les plus graves sont la difficulté de respirer, la perte d’élocution, les douleurs au niveau de la poitrine, etc.

L’anosmie de ces deux odeurs spécifiques semble être liée au Covid-19

Parmi tous ces symptômes, la perte de l’odorat (aussi appelée anosmie) est spécifique de l’infection par le Covid-19.D’après une analyse récente de The New York Times, près de 90 % des patients atteints du Covid-19 ont déclaré avoir des troubles de l’odorat, ou même une perte complète.

Une nouvelle étude menée en Inde démontre que deux odeurs spécifiques sont liées au Covid-19. Il s’agit de la menthe poivrée et l’huile de noix de coco. Pour parvenir à ces résultats, les chercheurs ont testé cinq odeurs de la vie quotidienne : la menthe poivrée, le fenouil, l’huile de coco, l’ail et la cardamome. Les participants de l’étude qui avaient du mal à sentir l’huile de noix de coco et la menthe poivrée était plus susceptibles d’avoir un résultat positif au test du Covid-19. Environ 25 % des participants ne pouvaient pas sentir la menthe poivrée tandis que 21 % d’entre eux ne reconnaissaient pas l’huile de noix de coco.

D’après le Vanderbilt University Medical Center, « nous pensons que la cause principale, en particulier pour les personnes souffrant d’une perte prolongée ou permanente de la fonction olfactive, est que le virus provoque une réaction inflammatoire à l’intérieur du nez qui peut entraîner une perte des neurones olfactifs ou odorants ». D’ailleurs, une étude récente vient de démontrer que le SARS-CoV-2 (virus responsable du Covid-19) peut survivre 28 jours sur un écran de smartphone. Si vous présentez un ou plusieurs symptômes, un site officiel a été mis gratuitement à disposition pour les analyser et les évaluer.

Source : BGR