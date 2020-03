Covid-19 : un internaute promène son chien à distance avec un drone

Crédit : Vakis Demetriou

La pandémie de Covid-19, en plus de menacer la santé et la vie des populations, change aussi radicalement le mode de vie. Les gouvernements prennent des mesures de sécurité strictes pour lutter le mieux possible contre la propagation du virus. En France, le confinement et la distanciation sociale sont déjà implémentés pour protéger les populations. Il est cependant toujours possible de sortir promener son chien à condition d’être muni d’une attestation de déplacement. Tous les propriétaires d’animaux n’ont pas cette chance et le confinement de certains pays va jusqu’à interdire de sortir son chien.

Les drones toujours aussi polyvalents

Un internaute a eu une idée ingénieuse. S’il n’est pas autorisé de sortir son chien, rien n’interdit que l’animal sorte seul, ou presque seul. Du coup, cet habitant de Chypre a promené son toutou à distance, à l’aide d’un drone. D’après le quotidien Cyprus Mail, la quarantaine est encore plus stricte dans ce pays. Depuis dimanche dernier, le président Nicos Anastasiades a déclaré l’état d’urgence ainsi que la mise en place de nouvelles mesures de sécurité. Les espaces publics y compris les centres commerciaux et les grands magasins sont dorénavant fermés. Enfin, seulement les personnes munies d’un certificat médical ont l’autorisation d’entrer sur le territoire.

Les drones sont en effet très pratiques pour des situations de crise comme celle que l’on vit actuellement. D’ailleurs, même la préfecture des Alpes-Maritimes utilise depuis hier un drone dans la ville de Nice pour rappeler « les consignes élémentaires de confinement » aux personnes qui pourraient se laissent tenter par le soleil de la Côte d’Azur.

#coronavirus Les messages portent mieux quand ils viennent d’en-haut ☀️🔊 ; à Nice, un drone aide le @prefet06 et la @PoliceNat06 à rappeler les consignes élémentaires de confinement : ne sortent que ceux qui sont autorisés, en gardant les distances ! ⛔️🦠 @gouvernementFR pic.twitter.com/6oYX0jFxdP — PréfetAlpesMaritimes (@prefet06) March 19, 2020

Évidemment, promener son chien avec un drone n’est pas du tout sécurisé et c’est fortement déconseillé, même si le chien de la vidéo n’avait pas l’air de se soucier le moins du monde de qui (ou quoi) tenait sa laisse. De plus, des internautes s’interrogent sur Twitter pour savoir qui ou quoi nettoie après le chien. Est-ce un autre drone ? Nous n’en savons pas plus pour le moment, mais l’auteur de la vidéo assure que « la suite de la vidéo » arrive.

Source : Business Insider