Cryptomonnaie : un hacker rend son butin après l’un des plus gros vols de l’histoire

Une histoire improbable avec une fin qui l’est encore plus. Le 13 août de cette année, un hacker s’est servi d’une faille sur la plateforme Poly Network pour dérober de nombreux portefeuilles de cryptomonnaie. Cette plateforme permet de connecter différentes blockchains pour les faire travailler ensemble.

Crédit : pixabay

Résultat, c’est plus de 600 millions de dollars qui ont été dérobés, principalement en Ethereum, mais aussi en Binance Coin et USDC. L’histoire aurait pu s’arrêter là, mais le site a pu mettre la main sur les adresses qui ont servi au vol et a décidé de les publier afin d’éviter la revente des cryptomonnaies volées.

Une histoire qui se termine bien

Devant la menace de poursuites en justice, le voleur s’est ravisé et à rapidement commencé à restituer les fonds. Jugeant que le risque n’en valait pas la peine, il a fini par contacter Poly Network ce lundi matin afin de procéder à la restitution du reste des cryptomonnaie.

Une histoire qui finit plutôt bien pour l’ensemble des partis. Que ce soit les utilisateurs qui avaient été volés, mais aussi la plateforme qui, de par ce fait, a découvert une faille de sécurité importante sur la sécurisation des portefeuilles.

Même le voleur au final s’en sort très bien puisque Poly Network lui a proposé une prime de 500 000 dollars pour le remercier de la découverte de cette faille et de sa collaboration dans la récupération des fonds. Tout comme dans la faille découverte sur le portefeuille Steam récemment, la motivation principale du hacker était le défi et non pas l’appât du gain, ce qui explique la rapidité du revirement de situation.

L’avenir de la cryptomonnaie

La cryptomonnaie attire de plus en plus l’attention du grand public. Récemment, lors de la B World Conference, Elon Musk et Jack Dorsey parlaient de l’avenir des cryptomonnaies. Tous deux ont beaucoup d’espoir sur ce système de monnaie créé par Internet et échappant au contrôle des organismes bancaires traditionnels.

Cependant, assurer la sécurité de ce nouveau moyen d’échange est une priorité. Cette attaque n’est pas la première et par exemple, fin 2019, Monero avait été également victime de hackers qui avaient remplacé le portemonnaie officiel par une version frauduleuse qui dérobait les fonds de la victime.

Cette affaire a néanmoins permis de démontrer qu’il « est extrêmement difficile de blanchir et de retirer de la cryptomonnaie, en raison de la transparence de la blockchain et de l’utilisation de l’analyse de la blockchain », selon Tom Robinson, scientifique de la société Elliptic, spécialiste dans l’analyse de la blockchain.

Source : cnet