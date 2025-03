Customiser sa Tesla : une opération esthétique pour faire oublier Elon Musk

En quelques semaines posséder une Tesla est passé de super cool à totalement toxique. La faute à la personnalité de son patron qui depuis son arrivée à la tête du DOGE (Département de l’efficacité gouvernementale) pratique le licenciement à la tronçonneuse et affiche des positions d’extrême droite.

Des positions si tranchées que les possesseurs de Tesla (et ceux de Cybertruck en particulier) se sont vus pris pour cible à coup de tags injurieux sur la carrosserie. Ce sont également les concessionnaires Tesla qui sont pris à partie. Un incendie chez un revendeur Tesla vient d’ailleurs de se produire du côté de Toulouse.

Des actes violents qui ciblent des gens qui ne sont pas forcément solidaires avec les opinions de Musk. Heureusement tout le monde ne tombe pas dans des actions aussi radicales et dangereuses.

Des propriétaires de Tesla réagissent avec humour

En réaction, on a vu très rapidement fleurir des autocollants « Je l’ai acheté avant que Musk ne devienne fou » ou « Je ne suis pas un supporter d’Elon, juste un conducteur de Tesla ».

On assiste à présent à une nouvelle tendance où les propriétaires de Tesla remplacent purement et simplement le logo de la marque par une autre.

Un Cybertruck Tesla projetant des images sur son hayon a également été repéré à plusieurs reprises la semaine dernière.

Des messages invitant à ne pas graffer le véhicule s’affichent et ajoute « ce camion me donne déjà l’air assez bête ». Le tout signé « Mussk production », avec 2 s rappelant le sigle utilisé par les nazis.

Ces petites astuces ne devraient pas suffire à relancer les ventes de Tesla qui ne cessent de plonger.

Mais la personnalité d’Elon Musk n’est pas seule en cause et d’autres facteurs comme une concurrence de plus en plus forte et l’arrêt de nombreux programmes de subventions expliquent les mauvaises performances de la marque.

Source : Electrek