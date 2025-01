Sale temps pour les propriétaires de Cybertruck Tesla

La personnalité d’Elon Musk a toujours été clivante, mais son « salut romain » aux airs de salut nazi a jeté un sérieux froid et sa défense peu convaincante laisse planer le doute : Elon Musk est-il ouvertement nazi ? Sa participation au meeting de l’AfD un parti d’extrême droite allemande n’a pas aidé pour dissiper les soupçons.

Il n’en aura pas fallu plus aux réseaux sociaux pour s’emparer du sujet et organiser la riposte.

Les Tesla récupèrent un nouveau surnom : Swasticar

Ce mot mélange « car » (pour voiture en anglais) et « svastika », symbole sacré de l’hindouisme au départ récupéré par le IIIe Reich d’Hitler pour devenir le symbole du nazisme. A l’arrivée, on peut traduire par voiture de nazi.

Mais si certains s’en tiennent à des posts sur les réseaux sociaux, d’autres vont un cran plus loin et passent à l’action dans la vraie vie.

Aux Etats-Unis en Californie, la propriétaire d’un Cybertruck a vu son véhicule vandalisé avec l’inscription “nazi” sur la carrosserie. La victime interrogée par les médias américains a déclaré : « Avec tous les médias sociaux et les nouvelles qui circulent, l’accusant d’être lié à Hitler et tout ça, je ne pense pas que ce soit une coïncidence », a-t-elle déclaré. La dame fait donc preuve d’une perspicacité hors pair puisqu’il est probable qu’effectivement ce ne soit pas une coïncidence et qu’elle ne soit pas personnellement visée par ce tag.

Mais a priori elle n’est pas la seule victime, puisque d’autres posts reddit affichent des actions de vandalisme sur des Cybertrucks.

Le cybertruck est régulièrement épinglé pour sa ressemblance avec une benne à ordure.

“Première fois qu’on voit 2 Cybertruck côté à côte”

“Un couple de sympathisants nazis se réunissant à notre épicerie locale”

On peut affirmer sans prendre trop de risques que les propriétaires de Cybertruck ne l’ont pas acheté par sympathie pour le nazisme et ce genre d’acte de vandalisme ne s’adresse pas aux bonnes personnes.

Ceci étant dit, ce type d’action peut créer un début de psychose qui dissuade pas mal de gens d’acheter une Tesla même si le Cybertruck était déjà en panne d’acheteurs.