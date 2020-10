Cyberpunk 2077 : la Porsche 911 Turbo du jeu existe dans la vraie vie

Cyberpunk 2077 est un jeu d’action-aventure en monde ouvert qui se déroule à Night City, une mégalopole obsédée par le pouvoir, la séduction et les modifications corporelles.

Porsche 911 Turbo Cyberpunk 2077 – Crédit : jalopnik

Johnny Silverhand, selon l’histoire du jeu, était un ancien vétéran et le chef d’un groupe appelé Samurai jusqu’à sa dissolution en 2008. Il est également devenu l’une des figures de proue de la lutte contre les mégacorporations qui avaient commencé à dominer le paysage culturel, économique et politique. Sa voiture est censée être le reflet de tout cela. Le personnage est incarné par Keanu Reeves, qui était la star d’un nouveau teaser.

La Porsche 911 Turbo de Cyberpunk est adaptée au jeu et au personnage

Les développeurs ont laissé intactes de nombreuses caractéristiques de la Porsche 911 Turbo, inspirée du modèle réel. Cependant, ils ont ajouté quelques touches futuristes pour qu’elle s’intègre de façon crédible aux autres voitures de Night City. La voiture est donc équipée d’un lidar fixé à l’avant, d’un ensemble de capteurs et d’éléments permettant d’identifier le véhicule depuis les airs. Elle dispose aussi de rétroviseurs électroniques avec des écrans à l’intérieur du véhicule.

Cyberpunk 2077 : microtransactions du mode multijoueur, les avis des joueurs sont partagés

La voiture correspond bien au personnage principal, Johnny Silverhand. On retrouve par exemple un schéma de couleurs qui utilise un vert terne à l’intérieur pour représenter son service militaire. Il y a aussi une bande rouge pour rappeler la couleur préférée du groupe Samourai et enfin la couleur argent pour son nom de famille.

La carrosserie, son moteur et son intérieur, eux, auraient été reproduits à l’identique par rapport au modèle d’origine. On espère que les 256 chevaux de la 911 Turbo de 1977 seront suffisants pour concurrencer les voitures de 2077. Le jeu, lui, devrait avoir une quête principale plus courte que celle de The Witcher 3.

Source : Cyberpunk