Cyberpunk 2077 : la quête principale sera plus courte que celle de The Witcher 3

La quête principale de Cyberpunk 2077 sera plus courte que celle de The Witcher 3 : Wild Hunt. La raison ? Selon CD Projekt RED, les joueurs n’ont pas été assez nombreux à terminer l’histoire de The Witcher 3 et certains se sont même plaints de sa longueur.

Johnny Silverhand (Keanu Reeves) dans Cyberpunk 2077 – Crédit : CD Projekt RED

À deux mois de la sortie tant attendue de Cyberpunk 2077 qui a été maintes fois repoussée, la hype continue de monter et les joueurs sont de plus en plus impatients de découvrir le jeu. Le streamer américain « CohhCarnage » spécialisé dans les jeux vidéo s’est entretenu en direct sur Twitch avec Patrick Mills qui est l’un des concepteurs de quêtes senior pour Cyberpunk 2077. Leur discussion a eu lieu juste après la troisième édition du Night City Wire. C’est l’évènement organisé par CD Projekt RED pour donner des informations et présenter des fonctionnalités de l’un des jeux les plus attendus de cette fin d’année 2020.

Les joueurs ont été nombreux à ne pas terminer The Witcher 3

Patrick Mills a confirmé que la quête principale du prochain action-RPG en monde ouvert dans un futur dystopique et cyberpunk du studio polonais sera plus courte que celle de The Witcher 3 : Wild Hunt. Il a ensuite expliqué à CohhCarnage que de nombreux joueurs se sont plaints auprès de l’équipe en disant que l’histoire était trop longue. De plus, Patrick Mills a précisé que : « en regardant les statistiques, vous voyez qu’un nombre considérable de joueurs ont beaucoup avancé dans le jeu, mais ne sont jamais parvenus à la fin ».

Si vous ne connaissez pas trop le jeu The Witcher 3 : Wild Hunt, sachez que selon le célèbre site HowLongToBeat, sa quête principale est longue de plus de 50 heures. La campagne de Cyberpunk 2077 sera donc plus courte que cela, mais elle ne sera pas pour autant considérée comme une courte histoire pour un jeu vidéo.

Cyberpunk 2077 sera disponible sur Xbox Series X / S et PlayStation 5 le 19 novembre

En plus de la quête principale, CD Projekt RED avait déjà annoncé il y a quelques mois une avalanche de DLC gratuits et payants. À ce sujet, nous avons récemment appris que le mode multijoueur attendu pour 2022 contiendra finalement des microtransactions. Quoi qu’il en soit, rassurez-vous. Le mode solo de Cyberpunk 2077 ne risque pas de manquer de contenu, même si la quête principale est légèrement plus courte à terminer que les aventures de Geralt de Riv.

Cyberpunk 2077 sera disponible le 19 novembre prochain sur PS4, Xbox One, PC et Google Stadia. Bonne nouvelle pour les prochains joueurs des consoles next-gen, CD Projekt RED a récemment confirmé que Cyberpunk 2077 sera jouable sur Xbox Series X / S et PlayStation 5 le 19 novembre. Pour nous, le jeu fera donc partie du lineup de lancement de la PS5 qui débarquera le même jour. N’oubliez pas, la mise à niveau sera gratuite pour les deux consoles.

With the recent reveal of next-generation Xbox and PlayStation consoles’ launch dates we wanted to remind everyone that #Cyberpunk2077 will be playable on those systems on November 19th. Almost like a launch title, right?👀 https://t.co/PwFksw6MT2 — Cyberpunk 2077 (@CyberpunkGame) September 17, 2020

Source : PCGamesN